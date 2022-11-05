Otobüs şoförlerine teknik eğitim!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine uzman eğitmenler tarafından 3 gün sürecek teorik ve uygulamalı teknik eğitimler başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik eğitimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan otobüs şoförleri, araç teknik eğitimine alındı.

Ulaşım Hareket Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde şoförlere, toplu taşımada kullanılan araçlarla ilgili toplamda 3 gün olmak üzere 9 saat sürecek faaliyet gerçekleştirilecek.

Eğitimlerde otobüslerin araçtaki teknik aksam ile ilgili bilgiler verilirken, otobüslerin taşıma sırasında arıza yapması halinde neler yapılacağı, doğu bilinen yanlış uygulamalar da aktarılıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra şoförlere uzman eğitmenler tarafından araç başında uygulamalı eğitimler de düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, personele yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini belirterek hizmet standartlarının yükseltilmesi adına çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade ettiler.