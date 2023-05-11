Son Dakika

Otobüs şoförlerine “ileri sürüş teknikleri eğitimi”

YAŞAM 11.05.2023, 11:00
Otobüs şoförlerine “ileri sürüş teknikleri eğitimi”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde, 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs şoförlerine, ‘İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi’ verildi.MERSİN (İGFA) - Otobüs şoförlerinin iki grup halinde Kongre Merkezi’nde aldıkları eğitimi,  Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü gerçekleştirdi.

Büyükşehir’de çalışan 100 otobüs şoförü, 50’şer kişilik gruplar halinde Kongre Merkezi’nde reaksiyon mesafesi, fren mesafesi, durma mesafesi, panik fren, sürüş teknikleri, emniyet kemeri, koltuk, direksiyon ayarları, frenli-frensiz parkur konularında aldıkları teorik eğitimleri, Mersin Stadyumu yanındaki park alanında pratiğe döktü. Teorik eğitimlerde sürüş tekniklerinin kavranmasından, sürüş esnasında yapılan hataları düzeltme metotlarına kadar pek çok bilgiyi edinen şoförler, pratik eğitimlerde kullandıkları araçların kapasitesini ve özelliklerini daha iyi tanıma olanağı bularak, daha güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgilendi.

Sugözü: “Eğitim sayesinde sürücüler, doğru bildikleri yanlışları da düzeltiyor”

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı sürücülerimiz ilk önce teorik eğitimlerini tamamladılar, ardından uygulama eğitimine başladık. Uygulama eğitim kapsamında da kendilerinin araçlarını tanıma, araçlar ile ilgili genel bilgilere sahip olma, bu sahip oldukları bilgileri kullanabilme, refleks yönetimi, durma mesafesi, frenleme mesafesi gibi özelliklerini kullanıp kullanamadıklarını veya hangi refleks durumunda olduklarını öğrenmeleri için buradayız. Parkur üzerinde şoförler kendilerini test edecekler, biz de notlarımızı alacağız” dedi. Sugözü, eğitimler sayesinde sürücülerin doğru bildikleri yanlışları da düzelttiğini ve en güncel bilgilere sahip olacaklarını anlattı.

Otobüs şoförleri eğitimlerden memnun kaldı

Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak görev yapan Pervin Kır, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 2,5 senedir otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Buraya gelmemizin sebebi de güvenli sürüş teknikleri ile ilgili bilgilerimizin daha ileri seviyede olması, yolcularımızı daha güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmak. İleriyi biraz daha iyi öngörmek tabi ki faydalı. Burada verilen eğitimler de zaten onu öngörüyor. Mesela karşılaşacağımız sorunlarla alakalı ne yapabileceğimizi, reflekslerimizin daha kuvvetli hale getirilebileceği konusunda bilgilerimiz daha pekiştirilmiş oluyor” dedi. Yolcuların belediye otobüsleri ile seyahat etmekten memnun olduklarını da belirten Kır, “Özellikle kadın şoförlerden daha çok memnunlar. Bizleri gördükleri zaman ‘daha dikkatli kullanıyorsunuz, gülümsüyorsunuz ve bizi güzel karşılıyorsunuz’ diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu. 

Otobüs şoförü Selçuk Polat da, “Bu eğitimde hem sürüş tekniğimizi geliştirmek, hem de vatandaşımızın daha güvenli, konforlu, yolculuk yapması için bilgiler alıyoruz. Verilen eğitimin hem yolcularımızın güvenliği açısından, hem de bizim şoförlüğümüzün gelişimi açısından çok etkisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 73
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 31 51
6. Kayserispor 32 49
7. Trabzonspor 31 48
8. Konyaspor 32 46
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 31 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 34 82
2. Arsenal 35 81
3. Newcastle 34 65
4. M. United 34 63
5. Liverpool 35 62
6. Tottenham 35 57
7. Brighton 33 55
8. Aston Villa 35 54
9. Brentford 35 50
10. Fulham 35 48
11. Chelsea 34 42
12. Crystal Palace 35 40
13. Wolves 35 40
14. Bournemouth 35 39
15. West Ham United 35 37
16. Nottingham Forest 35 33
17. Everton 35 32
18. Leicester City 35 30
19. Leeds United 35 30
20. Southampton 35 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16