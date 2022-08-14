Oto servislerinde 'uzman teknisyen' yetersizliği ciddi problem

81 ilde, 10 derneğin katılımıyla kurulan ve özel servislerin temsilcisi olan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, yılın ilk yarısı özelinde sektörel değerlendirmelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Döviz kuru, faiz, enflasyon, enerji, istihdam maliyetleri, kasko prim fiyatlarındaki artış ve tedarik problemlerinin yılın ilk yarısında oto servislerini olumsuz şekilde etkilediğini belirten TOSEF Genel Sekreteri Hakkı Urfa, maliyetlerin kontrolsüz artarken, servislerin asıl gelir kaynağı olan işçilik ücretlerinde aynı artışın yapılamadığına ve servislerin karlılık seviyelerinin her geçen gün düştüğüne dikkat çekti.

Urfa, yaptığı açıklamada yılın geri kalanında oto servislerinin geleceğini belirleyecek en önemli etkenin yetişmiş personel eksikliği olacağını kaydetti.

"Yüzde 130 boya, yüzde 120 yedek parça, yüzde 200'e varan madeni yağ fiyatlarındaki artış karşısında ezilen oto servislerinin tek tesellisi, ikinci el araçlara olan ilginin artmasıyla geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre satış sonrası hizmetlerde yaşanan yüzde 15-20'lik artış oldu" diyen TOSEF Genel Sekreteri Urfa, "Uzman teknisyen yetersizliği sektörün en ciddi problemi. Yılın ikinci yarısında servis araç giriş adetlerinin artacağını öngörüyoruz. Ancak adetlerde gerçekleşecek bu artışın karlılıkta olmayacağını öngörüyoruz. Zira maliyetler her geçen gün artıyor ve sektör artan maliyetleri kontrol altına alamaz ya da gelirlerini aynı oranda arttıramaz ise zorlu bir ikinci yarı yıl bizleri bekliyor. Tüzüğümüzde yer alan fakat pandemi sebebi ile iki yıldır hayata geçiremediğimiz Ahi Evran Eğitim Akademisi'ni bu yılın ikinci yarısında faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Ahi Evran Akademisi'nde, sektörün öncelikli ihtiyacı olan teknisyen eğitimlerine başlamak istiyoruz. Bu projeyle birlikte üniversitelerin otomotiv bölümü öğrencileri insan kaynağımız olacak ve teknik personel eksikliği problemine çözüm üretmiş olacağız" diye konuştu.