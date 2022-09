Otizmli Taylan’dan piyano resitali

Literatürde ‘mutlak kulak’ olarak adlandırılan ve nadir rastlanan, ‘müzik dehası’ özelliğine sahip Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Sıtkı Taylan Hartavi, Bursalılara piyano resitali sundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak gelen otizmli müzik dehası Sıtkı Taylan Hartavi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orkestra Şube Müdürlüğü TSM Bölümü İcra Salonu'ndaki piyano resitalinde, müzikseverle buluştu. En sevdiği Sebastian Bach parçasıyla dinleticilerini adeta büyüleyen Hartavi’yi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de izledi. Keman, viyola, bağlama ve gitar da çalabilen Hartavi, piyona başında icra ettiği klasik eserlerin yanı sıra sevilen parçalarla da bol bol alkış aldı.

Dinletinin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, genç müzisyene başarılar dileyip, çiçek takdim etti. Genç sanatçıyı kutlayan Çelik, “Yüce Mevla’m herkese farklı farklı yetenekler veriyor.

Bugüne kadar böyle bir konserde yakinen bulunmamıştım. Taylan'ı dinlerken farklı duygulara kapıldım. Evladımızı tebrik ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak evladımızı burada ağırlamak, bizim için de farklı bir duyguydu. Bundan sonraki hayatında da kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Taylan’ın başarısıyla gururlanan annesi Fadime Hartavi de, “Otizmli olmak zor. Taylan çok başarılı, yapmak istediği her şeyi yapabiliyor. Bizler de otizmli gençlerin neler başarabileceğini göstermek için çok çalışıyoruz. Taylan’ın başarısı bizi gururlandırıyor, her genç, her otizmli yeteneklidir” diye konuştu.

Dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan müzik dehası Sıtkı Taylan Hartavi de “8 yaşından beri çalıyorum. Ben çok seviyorum. Bir sürü yer geziyorum, çok mutluyum” dedi.