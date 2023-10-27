Otizmli bireylerin aileleri ile Kocaeli'de paylaşım günleri

İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evinde eğitim gören öğrencilerin velileri ile sürece yönelik deneyimlerin ele alındığı paylaşım günleri başladıKOCAELİ (İGFA) - Otizmli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bireysel becerileri geliştirmek ve etkileşim temelli spor aktiviteleri hedefiyle İzmit Belediyesi tarafından hizmete alınan Otizm Spor ve Yaşam Evi, aileleri de sürece dahil ederek çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli’nin ilk olan Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde ailelerle deneyim paylaşımı, davranış problemlerine ilişkin baş etme yöntemleri, özel gereksinimli bireylerin yakınlarının gündelik hayatta karşılaştığı güçlükler vb. konulara ilişkin de ilk paylaşım günü gerçekleştirildi.

Paylaşım gününe, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı İlkin Kılıçaslan ve öğrenci velileri katıldı. İlk oturumu tanışma toplantısı şeklinde gerçekleşen buluşmada veliler, bu sürece dair deneyimlerini ve bu tanı ile karşılaşınca neler hissettiklerini paylaştılar. Paylaşım gününün sonunda yeni sosyal ilişkiler kuran ve benzer süreçleri birbiriyle paylaşan aileler, İzmit Belediyesi ve Başkan Hürriyet’ e teşekkürlerini sundu Farklı konu başlıklarıyla periyodik olarak gerçekleştirilecek paylaşım günleri ilerleyen süreçte devam edecek.