ÖSYM açıkladı... YKS adaylarının güncelleme işlemleri başladı

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin sosyal paylaşım hesabında, 2022-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

2022-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerektiği bildirildi.

https://twitter.com/OSYMbaskanligi/status/1539156813735727104