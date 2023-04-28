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Osmanlı’nın torunları Batman’da toplandı

YAŞAM 28.04.2023, 10:46
Osmanlı’nın torunları Batman’da toplandı

Osmanlı Teşkilatı 81 İlin Başkanları ile Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan’ın memleketi Batman’da bir araya geldi.BATMAN (İGFA) - Osmanlı Teşkilatı'nda Genel Başkanlığa Mehmet Ali Arslan’ın gelmesiyle gelişimini hızlandıran ve kısa sürede Türkiye’de 81 il ve yüzlerce ilçe ile dünya genelinde 256 noktada örgütlenmesini oluşturan Osmanlı Teşkilatı temsilcileri Batman’da buluştu.

Genel Başkan Mehmet Ali Arslan’ın memleketi olan Batman’da 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen buluşmada, örgütlenme faaliyetleri ve uygulanacak stratejiler istişare edildi.

‘TÜRK – KÜRT DİYEREK BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞTILAR!’

Buluşmada konuşan Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, kısa sürede üstün başarılar elde eden teşkilatına teşekkür ederek sözlerine başladı. Osmanlı ruhunun hakkı galip kılacak ruh olduğunu kaydetti. 

“Yıllar boyunca bu ülkede kimi zaman sağcı – solcu, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman Türk – Kürt diyerek bizi bölmeye çalıştılar" diyen Arslan, "Biz ise ayrılıkları bir kenara bırakarak kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak Osmanlı Teşkilatı, medeniyeti ve ruhu diyerek daima birleştirici olduk. Kökümüz , atamız ve ceddimiz hem Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alpaslan, hem Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubi, hem İstanbul fatihi Fatih Sultan Mehmet Han, hem Çanakkale geçilmez dedirten Gazi Mustafa Kemal, hem de Kut’ül Amare’de, İstiklal Harbinde düşmanın yüreğine korku salan Halil Paşa’dır. Bizler böyle bir neslin, medeniyetin mirasçılarıyız" diye konuştu.

Osmanlı Teşkilatı yeniden diriliş için, yeniden yükseliş için bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır ve hep birlikte Türkiye olmak olduğunu ifade eden Arslan, "Bu davada ve kutsi yolculukta ilkler olmanın gururunu ve onurunu taşıyacak ve çocuklarınıza miras bırakacaksınız. Günü geldiğinde devletin ilgili erkleri sizi ülkeyi yönetmeye davet edecek ve siz bu yönetime en layık insanlarsınız diyecekler. Gönüllerinizi ferah tutun. Ufkunuzu olabildiğince geniş. Bu yolculuk meşakkatli, zor, dava adamı ve adanmış neferler ister. Ama her zorluktan sonra bir rahmet olduğu gibi, bizim de kutsi yürüyüşümüzün sonunda başarı ve muvaffakiyet vardır. Ömrümüz yeterse hep beraber o mutlu günlerde oturup bu günleri yad edeceğiz" dedi.

BATMAN VE BÖLGE GEZİSİ TURU YAPILDI

Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan’ın konuşmaları sonrası 30’a yakın noktada önümüzdeki dönemde açılması planlanan temsilciliklerin faaliyet esasları tartışıldı. 

Teşkilat çalışmalarında üstün gayret ve çaba gösteren kişilere Arslan tarafından paketlerinin verilmesi ve aile resmi çekilmesiyle toplantı sona erdi. 

İstişare toplantısı sonrası teşkilat başkanları için Batman ve bölge gezisi turu gerçekleştirildi. Daha sonra Batman Atatürk Parkı’nda Batmanlılarla buluştu.

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