Son Dakika

Osmanlı’nın Kıbrıs’taki izleri sergileniyor

YAŞAM 04.11.2022, 16:51
Osmanlı’nın Kıbrıs’taki izleri sergileniyor

Osmanlı’nın Kıbrıs’taki izlerini bugüne taşıyan orjinal eserlerden oluşan eşsiz koleksiyon Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyaretçileri ile buluşuyor.KKTC (İGFA) - Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında buluşturan Surlariçi Şehir Müzesi; altın varaklı el yazmaları, fermanlar, 390 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, nüfus defterleri, mahkeme kayıtları ve haritalardan oluşan eşsiz koleksiyon ile Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ta bıraktığı izleri günümüze taşıyor.

Orta Çağ’da surlarla çevrili Lefkoşa’nın üç giriş kapısından biri olan Girne Kapısı’nın hemen yanı başında ziyaretçilerini karşılayan Surlariçi Şehir Müzesi, tarihin her döneminde kent merkezini oluşturan tarihi bölgedeki konumunda, Kıbrıs tarihini ve kültürünü, 5 katlı binasıyla tek çatı altında topluyor.

Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs’ın Venedik’ten Bizans’a, Osmanlı’dan günümüze kadar olan her dönemini eşsiz tavan resimleri ile yansıtırken sergilediği koleksiyonlarla ziyaretçilerini tarih ve kültür dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Müzenin en görkemli koleksiyonlarından biri ise altın varaklı el yazmaları, fermanlar, 390 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, nüfus defterleri, mahkeme kayıtları ve haritalardan oluşan Osmanlı Koleksiyonu. Kıbrıs, 1571’de II. Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu yönetimine geçerek 300 yılı aşkın bir süre Osmanlı adası olarak kaldı.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'na bağlı KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile müzede sergilenen orjinal Osmanlı Dönemi eserleri ile Kıbrıs’ın en önemli dönemlerinden birine tanıklık etmek mümkün.

İlk kez gün yüzüne çıkan orijinal eserlerden oluşan koleksiyonda el yazması altın varaklı, tezhipli Arapça yazılmış tefsir ve felsefe kitapları, 17’inci ve 18’inci yüzyıla ait beratlar, 20’inci yüzyıl başlarına ait hüccetler (mahkeme kayıtları), 1877-78 yılına ait Kukla Kazası’nda yaşayan Kıbrıslı Türklerin yazıldığı nüfus defteri, 20’inci yüzyıl başlarına ait işitme engelliler okulu öğretmenleri ve öğrencileri fotoğrafı ile Lefkoşa Rüştiye Mektebi öğrencileri ve öğretmenleri fotoğrafı, Lefkoşa’daki Evkaf yazışmalarının gösterildiği defterler, Mağusa tren istasyonunun el çizimi planı ile Hidrografer Amiral Sir Wharton tarafından, Doğu Akdeniz’deki denizaltılar için denizdeki derinlikleri gösteren 1917 tarihli oşinografi haritası yer alıyor.

Sergilenen beratlardan 16 Ağustos 1821 tarihli, Kıbrıs Başpiskoposlarından Yovakim (Joakim)’e ait tayin beratı belgesi içerik olarak da ayrıca önem taşıyor. İlgili tayin beratında 1821’de Mora yarımadasında meydana gelen Yunan isyanına destek olmak için adada planlanan isyan girişiminin planlayıcısı olduğu suçlamasıyla idam edilen Başpiskopos Konomo Kibriyanos (Kyprianos) ile üç metropolitin idam edilme gerekçesi de yer alıyor. Söz konusu tayin beratının boyu ise 1,5 metreyi aşıyor.

Sergilenen bir diğer berat ise Celi Divani hattıyla yazılmış, IV. Murat devrine ait bir eser. 390 yıllık bu belgenin en dikkat çeken tarafı ise tuğrasının ihtişamı. Ayrıca söz konusu Mülkname, Kıbrıs’ta günümüze ulaşabilen en eski Osmanlı dönemi beratları arasında yer alıyor.

Eşsiz Osmanlı Koleksiyonu’nun yanı sıra Surlariçi Şehir Müzesi’nin, her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserler sergileniyor. Müzenin envanterinde 3 binin üzerinde parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve  Karagöz suretleri de ziyaretçilerine zengin bir dünyanın kapılarını açıyor.

Yorumlar (0)
13
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 13 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 13 15
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Rizespor 11 18
6. Pendikspor 10 18
7. Samsunspor 11 17
8. Manisa FK 10 16
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 11 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 13 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Girona 13 13
13. Mallorca 12 13
14. Almeria 12 13
15. Getafe 12 13
16. Espanyol 12 11
17. Celta Vigo 12 11
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4