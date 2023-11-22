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Osmanlı’dan bugüne Cumhuriyet Osmangazi'de konuşuldu

YAŞAM 22.11.2023, 15:41
Osmanlı’dan bugüne Cumhuriyet Osmangazi'de konuşuldu

Yıl boyunca yaptığı etkinliklerle Bursalılara kültürel zenginlikler yaşatan Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği sempozyumda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş süreci anlatıldı.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Süreklilik ve Bursa” konulu sempozyumda alanında uzman akademisyenler 10 ayrı oturumda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecini anlattı.

Sempozyumun açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Günay Kut, Prof. Dr. Gönül Tekin, Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü, Doç. Dr. Tuğba Eray Biber, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Dr. Öğretim Görevlisi Ayda Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Karayaman, Araştırma Görevlisi Furkan Karacakaya, Tarih Uzmanı Emel Engin, Doktora Öğrencisi Zümrüt Taş Üskül, Prof. Dr. Zeynep Dörtok Arabacı, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Doç. Dr. İhsan Seddar Kaynar, Prof. Dr. Zeynep Dörtok Abacı, Dr. Öğretim Üyesi Furkan Külünk, Doç. Dr. Kürşat Karacagil, Doç. Dr. Suna Çağaptay, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Özlem Köprülü Bağbancı, Prof. Dr. Arzu Çahantimur, Prof. Dr. Sibel Polat, sempozyumda katılımcılara Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecini anlattı.

Osmangazi Belediyesi olarak yıl boyunca düzenledikleri sempozyumlarla tarih ve kültür etkinlikleri yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyet öncesi Osmanlı ve Selçuklu, çok derin bir devlet yapısı ve geleneğimiz var. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşını doldurdu. Devletler yaşlanmaz her zaman 18 yaşındadır, bizler de devletin 18 yaşını sürdürmesi adına bu tür sempozyum ve etkinlikler yapıp geçmişi geleceğe taşıyarak gelecek nesillere daha güçlü ve kuvvetli bir devleti bırakmayı hedefliyoruz. Geçmişi ve tarihimizi biliyorsak çok daha net şekilde önümüzü görür ve ona göre yol almış oluruz” dedi.

Bu anlamlı sempozyumu düzenlediği için Başkan Dündar’a teşekkür eden Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar da, “Cumhuriyetin 100. yılını idrak ediyor olmamız ayrı bir değer. İnsanların tarihinde 100 yıllar önemli ama milletler için binlerce yıllık devletler için süreç daha uzun 28 Ekim akşamı meşhur, ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ sözü neyi gösterir. ‘Yarın devleti yıkıyoruz. Yeni devlet kuruyoruz’ demiyor Atatürk. ‘Yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz, yani rejimimizi değiştiriyoruz’ diyor.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Vahdettin Engin de yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bu güzel senede Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle anlamlı bir sempozyum düzenledik. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecini hepsi birbirinden değerli hocalarımızla değerlendirdik. 10 oturumluk sempozyumun çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu sempozyuma katılan ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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