Osmanlı Sarayı'nın başpehlivanı Bursa'da dualarla anıldı

Ata sporlarının yaşatılmasına büyük özen gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi, güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan’ı Demirci Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla andı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Demirci Mahallesi’nde 1786’da doğan ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olan Softaoğlu Mehmed Pehlivan'ı hafta sonu düzenlenecek düzenlenen etkinlikle er meydanında anacak.

Adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan adına 1966’dan 1978 yılına kadar aralıksız 12 kez yapılan, 13’üncüsü de son kez 1993 yılında gerçekleştirilen güneşlerin 14’üncüsü, 29 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı.

Binlerce yağlı güreş tutkununu bir araya getiren Softaoğlu Mehmed Pehlivan güreşlerinin 15’incisi yine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5-6 Ağustos tarihlerinde Yunuseli Havaalanı’nda yapılacak.

Yaklaşık bin 600 pehlivanın katılacağı dev organizasyon öncesi Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Demirci Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla anıldı.

Softaoğlu Mehmed Pehlivan’ı anma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın torunu İbrahim Künhan, Güreş Ağası Zeki Acar, Demirci Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcuları ve mahalle sakinleri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi ve kültürel derinliği olan Bursa'nın önemli isimlerinden birinin Softaoğlu Mehmet Pehlivan olduğunu anımsatarak, "Mehmet Pehlivan bizatihi Bursa ikametgahlı. Sarayın Başpehlivanlığına kadar yükselmiş, çok kıymetli bir büyüğümüz. Önemli başarılar elde etmiş, dünya şampiyonu olmuş. Dönemin padişahı tarafından defalarca taltif edilmiş. Atıcılar Güreş Tekkesi’nde yetişmiş bir büyüğümüz. Bu organizasyon otuz yıl öncesine kadar yapılıyormuş. Fakat daha sonra bırakılmış. Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. O kadar iddialı bir organizasyon oldu ki binlerce güreş sever katıldı. Bu yıl Yunuseli Havalimanı içerisinde çok güzel bir organizasyon yapacağız. Bugün de kabri başında bir anma töreni gerçekleştirdik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın torunu İbrahim Künhan da bu güreşleri bir dönem kendileri yapmaya çalıştıklarını ancak yürütemediklerini belirterek, “Ama sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu tekrar meydana çıkardı. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Softaoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerinde er meydanına çıkacak Bursa Büyükşehir Belediyesporlu başpehlivan Yalçın Öncül ise, güreş tarihi açısından böylesi önemli bir ismi tekrar gündeme taşıdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

https://youtu.be/4nHc6rGEaT8

SOFTAOĞLU MEHMED PEHLİVAN KİMDİR?

Saray Başpehlivanı Softaoğlu Mehmed Pehlivan, 1786 yılında Bursa’nın Demirci köyünde doğdu. 2 metreden uzun boyu, 200 kg kadar kilosu ile devrinin en iri cüsseli pehlivanıydı. Osmanlı’nın ilk güreş tekkesi olan ve Bursa Atıcılar’da açılan Bursa Güreş Tekkesi’nde yetişti. Kısa sürede Osmanlı Sultanı II. Mahmud’un dikkatini çekerek saraya davet edildi. 12 Haziran 1812 tarihinde Çinili Köşk’te gerçekleşen karşılaşmada Prizrenli Olise’yi, 26 Haziran 1812 tarihinde de Gostivarlı İskender’i 4 saate yakın bir güreşten sonra yenerek padişahın takdirini kazandı. Güreşteki mahareti sayesinde ‘Saray Başpehlivanı’ oldu ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar bu unvanı taşıdı. Osmanlı Devleti’nin en büyük pehlivanlarından birisi olarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan, 13 Nisan 1831 Çarşamba günü, henüz 45 yaşındayken doğduğu köyde hayata veda etti.