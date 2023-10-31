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Osmanlı'da da belediyeydi! 147 yaşını kutluyor

YAŞAM 31.10.2023, 07:29
Osmanlı'da da belediyeydi! 147 yaşını kutluyor

Denizli'de belediye teşkilatının 147. yıldönümü kutlandı. Vatandaşların sabrı ve desteği ile bugüne kadar çok zor işleri başardıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “İnşallah yine birlikte başaracağız" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de 30 Ekim 1876’da kurulan belediye teşkilatının 147. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önceki dönem Belediye Başkanları Hasan Gönüllü, Ali Marım, Ali Aygören ile davetliler, çok sayıda vatandaş ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 147 yıl önce Denizli Belediyesinin tüzel kişiliğe kavuştuğunu belirterek, o günden bu yana vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret sarf edildiğini belirten Başkan Zolan, “Allah'ım lütfetti, milletimiz teveccüh gösterdi, biz de Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte Denizli’mizi daha ileriye, daha güzele götürmek için gayret sarf ediyoruz” dedi.

“İnşallah yine birlikte başaracağız”

Cumhuriyet’in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını hatırlatan Başkan Zolan, “Denizli, Kurtuluş Savaşı’nda da Atatürk'ümüzün yanında sapasağlam duran ve Cumhuriyete giden yolda çok üst seviyede katkı sağlayan bir şehirdir. Tabi mücadele sadece düşmanı vatandan kovmak ile bitmedi. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefi ile ilgili Denizli’miz sanayide, turizmde o seviyenin üzerine çıkmıştır. Ticarette keza dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Onun ötesinde şehircilik boyutunda Denizimiz yeşil alanları ile Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline gelmiştir. Kültür merkezleri ve sanatsal anlamdaki faaliyetleriyle gerçekten çok çok üst seviyeye gelen bir şehirdir” dedi.

En büyük teşekkür vatandaşlara

Alt yapı, ulaşım, güneş enerji santrali, içme suyu barajı, spor alanları, doğalgaz gibi hayata geçirdikleri birçok yatırıma değinen Başkan Zolan, “Tabi vatandaşlarımızın sabrı ve desteği olmasaydı bunları yapamazdık, zor işleri birlikte başardık. İnşallah yine birlikte başaracağız. Denizli’miz geleceğe daha emin bakacak, ayağı yere sağlam basacak ve vatandaşlarımızın arzu ettiği hizmetleri en üst seviyede karşılamak için yatırımları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Sıcakta, soğukta, karda, yağmurda gece gündüz emek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Denizli’miz şehirciliğiyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, her türlü boyutta en üst seviyeye gelmiştir. Mutlaka daha yapacak işlerimiz var. El ele, gönül gönüle verdikten sonra aşamayacağımız engel, başaramayacağımız hedef yoktur. Tabi ki burada en büyük teşekkürü vatandaşlarımıza yapıyoruz. Çünkü onlar oylarıyla bizlere güvendiler ve bu göreve getirdiler. Onların güvenini boşa çıkarmamak için başlarını öne eğdirmemek ve arzu ettikleri hizmetleri gerçekleştirmek için gece gündüz gayret ediyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı yine milletimizin desteğiyle en üst seviyede sürdüreceğiz” diye konuştu.

Vefat eden başkanların mezarını ziyaret ettiler

Törenin ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 100 yıla damgasını vuran 100 fotoğraftan oluşan “100’de 100 Cumhuriyet” ile Turan Bahadır Sergi Salonu’ndaki 100. yılda Denizli’yi anlatan 100 fotoğrafın beğeniye sunulduğu “Son Yüzyılda Denizli’den Yüzler” adlı fotoğraf sergisini gezdi. Başkan Zolan ve önceki dönem belediye başkanları daha sonra ebediyete irtihal eden belediye başkanları ile Milli Mücadelenin kahramanı Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin İlbadı Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

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