Osmaniye'de NebihaTeyze'nin yardımına Manisa İtfaiyesi yetişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremden etkilenen Osmaniye’de 75 yaşındaki Nebiha Sözen’in yardımına koştu.OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye'de hasar gören 11 katlı binanın 6’ıncı katında mahsur kalan 75 yaşındaki Nebiha Sözen, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Yaşadığı binanın yaşanan deprem sonrası hasar alması ve merdivenlerin kullanılamayacak düzeyde olması nedeniyle 11 katlı binanın 6’ıncı katında mahsur kalan Sözen, yaşlı ve kilolu olması nedeniyle binada mahsur kalarak, yardım bekledi.

Sözen’i mahsur kaldığı binadan çıkartan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sağlık personellerine teslim etti.

Sözen’in oğlu Reşit Sözen, yapılan kurtarma çalışmasından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen personeller ve iş makineleri ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "İkinci bir talimat gelene kadar çalışmalarımız devam edecek. Büyük bir felaket yaşamış olan acı kayıpları olan vatandaşlarımızın yanlarında olarak, arama kurtarma çalışmalarına tüm hızımız ve gücümüzle devam edeceğiz” dedi.