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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy’a, “Uzlaştırma” ödülü
YAŞAM 26.10.2023, 12:17
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy’a, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım tarafından uzlaştırma ödülü takdim edildi.
OSMANİYE (İGFA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce Ankara’da “Uzlaştırma Sempozyumu ve Ödül Töreni” düzenlendi. Bu kapsamda, Osmaniye Adliyesi, Basit suçlarda tarafların mahkeme önüne çıkmadan uzlaştırılmasında gösterdiği başarıdan dolayı ödüle layık görüldü.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy’a ödül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım tarafından takdim edildi.
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