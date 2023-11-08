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Osmangazi’nin modern pazar alanlarına yenisini ekliyor

YAŞAM 08.11.2023, 13:31
Osmangazi’nin modern pazar alanlarına yenisini ekliyor

Bursa'da Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların daha konforlu alışveriş yapabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Osmangazi Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi’ne kapalı pazar alanı kazandırıyor.BURSA (İGFA) -  Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların talep ve önerilerine her zaman önem veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerinin talep ettiği kapalı pazar alanını yerinde inceledi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dündar, talepler doğrultusunda bölgeye kapalı pazar yeri yapılması konusunda talimat verdi. Bağlarbaşı kapalı pazar alanının inşası için harekete geçen belediye yetkilileri, pazarın bulunduğu alanın sit bölgesi olmasından dolayı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulu’ndan da onay alarak bu alanı projelendirdi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Bağlarbaşı Kapalı Pazar Alanı için inşat çalışmalarına başlanarak kısa sürede hizmet açılacak.

4 MEVSİM KONFORLU ALIŞVERİŞ

Osmangazi’de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi’de 56 adet farklı pazar kuruluyor. Kurulan 56 pazaryerinden 49’u sebze meyve, 7’si ise giyim pazarı olarak hizmet veriyor. Cadde ve sokakta kurulan pazar yerlerini modern kapalı Pazar alanlarına dönüştürüyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizdeki pazar alanının da kapalı olması için çalışmalarımıza başladık. İnşallah, esnaf ve vatandaşlarımızın 4 mevsim rahat bir şekilde alışveriş yapabileceği modern kapalı pazar alanını bu bölgemize kazandıracağız. Vatandaşlarımız kışın yağmur ve kardan, yazın ise yakıcı güneşten korunarak konforlu şekilde alışverişlerini yapacaklar. Yeni pazar alanımız, Bağlarbaşı ve Hamitler Mahallemiz ile Osmangazi ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

“BAŞKAN DÜNDAR VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU”

Bağlarbaşı Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür eden Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy da, “Başkanımız Mustafa Dündar, yapılacak özverili çalışmayla Bağlarbaşı pazar alanını üstünün kapanacağı sözünü vermişti. Başkanımız verdiği sözü tuttu ve çalışmalar başladı. Anıtlar kurulu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay yazıları geldi. Osmangazi Belediyemiz kapalı pazar alanı çalışmalarına başlıyor. Ben, mahalle sakinlerimiz adına Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Bursa’da açık pazar yerlerinin sayısının fazla olduğunu belirten Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da, “Biz oda olarak açık pazar yerlerinin kapanması noktasında taleplerimizi dile getiriyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar, bizim talebimizi dikkate alarak çalışmalara hemen başladı. Şuan açık olan Bağlarbaşı pazar alanının üstü Osmangazi Belediyemizin çalışmasıyla kapanacak. Başkanımız talimat verdi. Çalışmalar en kısa sürede başlayacak. Burada vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımız yağmur, kar ve güneşten korunarak alışveriş yapabilecek. Bu güzel hizmetten dolayı esnaf arkadaşlarım adına Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.

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