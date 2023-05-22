Osmangazi’den kültürel mirasa yeni bir eser

Kültürel faaliyetlere verdiği desteklerle ön plana çıkan ve bu zamana kadar 157 kitap neşreden Osmangazi Belediyesi, Anadolu’nun Türklere yurt olmasında büyük emekleri olan Yörüklerin Orta Asya’dan günümüze kadar tarihi yolculuğunu anlatan ‘Yörükler II’ kitabını çıkarttı.BURSA (İGFA) -Orta Asya’dan ve Anadolu’dan Balkanlar’a Yörükler kitabını birbirinden değerli 8 ülkeden 38 yazar kaleme aldı. Yörüklerin tarihini tüm ayrıntılarıyla anlatan bu kitap adeta bir kültür hazinesi olarak Osmangazi Belediyesi, tarafından ülkemize kazandırıldı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen ‘Yörükler II’ kitabının tanıtım toplantısına; AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Vildan Yılmaz Gürel, Prof. Dr. İlhan Şahin,Prof. Dr. Ersin Gülsoy, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Yörük Türkmen Dernekleri yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz, bir buluşma, kültür ve faaliyet merkezi olarak hizmet vermekte. Biz burada kültürel faaliyetlerimizi pandemi sonrası yoğunlaştırmış olduk. Bu müzeye 142 ülkeden ziyaretçi geldi. Turizm adına dünyanın buluşma noktası burası oldu. Kültürel ve bilimsel manada da ayrıca bir buluşma merkezi olmuş durumda” dedi.

KÜLTÜR DÜNYASI BAŞKENTİ ANISINA

Osmangazi Belediyesi olarak birbirinden değerli akademisyenlerle kültürel ve bilimsel çalışmalarda yer aldıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik. ‘Orta Asya’dan Anadolu ve BalkanlaraYörükler 2’ kitabımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. 2009 yılından bugüne kadar değerli hocalarımızla birlikte 157 kitap neşrettik. Yeni yayına çıkardığımız ‘Yörükler 2’ kitabımız önemli bir eser oldu. Çünkü Bursa’mız, 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentiydi. Bizlerde bu kitabımızı o yıla atfederek 2022 Bursa Kültür Başkenti anısına bu kitabı yayınlamış oluyoruz.” diye konuştu.

Yörüklerin dünya var olduğu günden bugüne hareketli olduğunu anlatan Dündar, “Osmanlı, 1326 yılındaki Bursa’nın fethinden sonra 3 kıtaya ulaşarak orada adalet, dostluk, kardeşlik ve barışı temsil ediyor. Şimdiki dünyada demokrasi ve özgürlükten bahseden başta ABD olmak üzere gittikleri yerlere kendi menfaatleri için giderek o bölgenin insanını yok sayıp kendini var ediyor. Yörükler ve Türkler gittiği bölgelerde o bölgede yaşayan insanların yaşamını teminat altına alan ve barışı temsil eden onlara kendi inanç ve kültürünü özgürce yaşayabileceğibir anlayış içerisinde olmuşlardır. Ben bu kitaba katkı koyan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BURSA’NIN KÜLTÜR DÜNYASI BAŞKENTİ OLMASIBAŞKANIMIZIN ÇABALARININ SONUCUDUR”

Başkan Dündar’ın yapmış olduğu bunca işe rağmen çok mütevazı davrandığını belirten Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da, “Başkanımız çok mütevazı sadece 2-3 yıllık yaptığı faaliyetlerinin başlıklarını saydı. Ama bunların mutfağı var bu eserler nasıl ilaveyle oluşturuluyor. Mali kaynakların temin edilmesi ayrıca iletişime geçilerek ilgili akademik idari ve kültürel çevreden de münasebetlerle bu eserler yapılıyor. Bu kitaplar 15 yıldır hiçbir itiraza mahal bırakmadan akademik üslupla çıkıyor. Bursa’nın Kültür Dünyası Başkenti olması, sayın başkanımızın bütün çabalarının sorucudur. Kendisini biz 15 yıldır Balkanlar’da,çeşitli kültürel faaliyetlerde hem destek, hem de bizzat zaman ayırarak Anadolu kültürünü temsil eden, onları koruyan bir idareci sıfatıyla gördük. Bu hep böyle devam etti” diye konuştu.

Prof. Dr. Ersin Gülsoy da yaptığı konuşmada, “Yörük, bizim temelimizdir. Osmanlı Devletinin temeli Yörüklere dayanıyor. Uludağ’ın yerleşime açılması buralarda köylerin oluşması özellikle Yörüklerin gerçekleştirdikleri işlerdir. Bunları hocalarımız son derece ulvi bakış açısıyla inceliyorlar. Bununla ilgili 2 tane kitap Osmangazi Belediye’mizin katkılarıyla basılmış bulunuyor. Ben kitapların hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar ve akademisyenler, yeni kitabı katılımcılara dağıttı.