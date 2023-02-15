Osmangazi’den kalplere dokunan kampanya

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, bölgedeki çocukların yüzünü gülümsetmek için anlamlı bir kampanya başlattı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne kurulan oyuncak kumbarasında toplanan oyuncak ve kitaplar, afet bölgesindeki çocuklara gönderilecek.BURSA (İGFA) - Kampanyanın ilk gününde vatandaşlar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak ve kitaplar bıraktı.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisini bir nebze olsun hafifletebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Deprem bölgesinden gelen acı haberle adeta içimiz yandı. Bizler, bu yarayı sarabilmek adına hiç vakit kaybetmeden tüm imkanlarımızı seferber ettik. Aynı zamanda psikolojik ve sosyal anlamda desteğe ihtiyacı olan çocuklarımız için bu kampanyayı düzenledik. Kampanya kapsamında oyuncak ve kitap getiren hemşehrilerimiz, 19 Şubat’a kadar Fetih Müzesi’ni ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Gelin, hep birlikte oradaki evlatlarımızın kalbine dokunalım” ifadelerini kullandı.