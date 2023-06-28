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Osmangazi’de hijyenik kurban kesimi

YAŞAM 28.06.2023, 13:01
Osmangazi’de hijyenik kurban kesimi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde vatandaşlar, kurban ibadetlerini Osmangazi Belediyesi tarafından 24 farklı noktada hazırlanan kurban kesim yerlerinde güvenli ve hijyenik bir ortamda yerine getirdi. Belediye ekipleri, kesim yerlerinde anında temizlik çalışması yaparak kötü görüntülerin oluşmasına izin vermedi.BURSA (İGFA) - Vatandaşların kurban vecibelerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını bayram süresince 7/24 sürdürecek.

Bayram namazının ardından kurban kesim noktalarına giden vatandaşlar, büyük bir coşku içinde ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Osmangazi genelinde Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi başta olmak üzere 24 farklı noktada bulunan modern pazar alanları kurban kesim yeri olarak düzenlenirken, vatandaşlar güvenli ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesme imkânı buldu.

 Kesim yerlerinde anında temizlik

Vatandaşların kurban kesimi sırasında hiçbir olumsuzluk yaşamaması için tüm imkânlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, özellikle kesim alanlarındaki temizliğe büyük özen gösteriyor. Kesim yerlerine musluklar yerleştirilerek vatandaşların su ihtiyaçları giderilirken, pazar alanlarında hazır bekletilen su tankerleri de kesimler sırasında sık sık yıkama çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynırları ile kurban atıklarını topladı. Vatandaşlara kurban atıklarını koymaları için çöp poşetleri de dağıtan ekipler, belirlenen noktalar dışında kurban kesmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaş hizmetten memnun

Bayram namazını kıldıktan sonra ilçede belirlenen kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını temiz ve düzenli bir ortamda kestiklerini belirterek, hizmetlerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Kesim yerlerinde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden vatandaşlar, “Daha önce sokak aralarında, kötü bir ortamda kurban kesiyorduk. Şimdi ise kapalı pazar alanında tertemiz bir şekilde kurbanlarımızı kesme imkanı buluyoruz. Kesim sırasında ihtiyacımız olan, su, elektrik, poşet, konteynır gibi her türlü hizmet sağlanıyor. Belediye görevlileri, kesim sırasında sürekli temizlik çalışması yapıyor. Bizlere böyle güzel bir ortamı hazırlayan ve ibadetimizi rahat bir şekilde yerine getirmemizi sağlayan bütün yetkililere teşekkür ediyoruz.” diyerek duygularını dile getirdi.

 Dündar: “Tüm imkânları seferber ettik”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, bayram süresince 24 farklı kesim noktasında bin 150 personel ve 133 araçla vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.

Zabıta, Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai gözetmeksizin hizmet vereceğini ifade eden Başkan Dündar, “Kestiğimiz kurbanları Allah kabul etsin. Osmangazi Belediyesi olarak bayram süresince tüm imkânlarımız ile vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mesai gözetmeksizin vatandaşımızın hizmetinde olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayramın huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyorum.” dedi.

 Osmangazi’de kurban kesim yerleri

Osmangazi’de yaşayan vatandaşlar kurbanlarını kesebilecekleri yerler şöyle:

Veysel Karani, Geçit Pazarı, Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Hayvan Pazarı, Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yenikent Pazar Alanı, Yunuseli/Akyıldız, Alemdar Semt Pazarı, Demirtaş Pazar Alanı

Vatandaşların bayram süresince ihtiyaç duymaları halinde 444 16 01 ve 270 70 88 telefon numaralarını arayarak yardım isteyebilecekleri belirtildi.

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