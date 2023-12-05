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Osmangazi’de engelliler çok mutlu

YAŞAM 05.12.2023, 10:53
Osmangazi’de engelliler çok mutlu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinliğinde engelliler, sergiledikleri performanslarla usta sanatçıları aratmadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi OBAM Engelli Gündüz Bakım Merkezi’nde bakım gören engelli öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği özel eğitimle 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’ne özel gösteri hazırladı.

Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerin aldığı kurslarla yaptığı el sanatları eserleri sergilendi. Birbirinden güzel sanat eseri ürünler ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Daha sonra engelli öğrenciler hazırlandıkları oyunları sergiledi. Öğrenciler ilk başta kına gecesi oyunu oynarken, engellilerden oluşan koro birbirinden özel şarkıları seslendirdi. Roman havası eşliğinde oynayan öğrenciler özel piyano konseriyle gösterilerini sonlandırdı.

Engelli öğrencilerin aylar süren çalışmalarının sonucu sergilediği gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni aldı. Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem KürşadHasanoğlu, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, engelliler ve aileleri katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında bir arada olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem KürşadHasanoğlu, “Osmangazi Belediyesi OBAM Engelli Gündüz Bakım Merkezi’nde bakım gören engelli öğrencilerden, birbirinden güzel gösteriler izledik. Her gösteri çok özeldi. İzlerken hayran kaldık. Biz bugün engelsiz Osmangazi için buluştuk. Bize engel yok, engelsiz bir Türkiye ve Osmangazi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. OBAM Engelli Gündüz Bakım Merkezi’nde Osmangazi Belediyesi’nin tüm Türkiye’ye emsal olacak bir hizmeti var. 78 aileye hizmet veriyor ve her gün 20 tane misafirimiz oradan faydalanıyor. Burada sergilenen güzel performans ve eserler merkezimizdeki öğretmelerimiz tarafından engelli kardeşlerimize öğretiliyor. Birlik içinde bir toplum böyle oluyor.  Osmangazi Belediyesi’nin amacı gönül belediyeciliği, yeter ki gönüller bir olsun” dedi.

Engelli vatandaşlar yaptıkları gösterilerin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek gösterilerini sonlandırdı.

Osmangazi Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  

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