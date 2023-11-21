Osmangazi’de camilerin çevresi çok güzel

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, yaptığı yatırımlarla ilçedeki camilerin çevresini güzelleştirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yaşayan vatandaşların talep ve isteklerini her zaman önemseyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlardan gelen bir talebi daha yerine getirmek için harekete geçti.

GüneştepeMahallesi Siteler Camii’nin çevresi düzenleme çalışmalarına vatandaşların talebi doğrultusunda başlandı. Proje kapsamında caminin çevresine 2 bin 806 metrekare sert zemin, bin 400 metrekare kaldırım, 2 bin 350 metrekare yeşil alan, 600 metrekare bordür, 2 bin 200 metre sev taşı, 26 metre perde duvar yapımı çalışmasına başlandı. 240 metrekaresinin gölgelik alan yapılacağı düzenlemeyle birlikte Siteler Camii’nin çevresi,vatandaşların hoşça vakit geçirip, dinlenebileceği bir alana dönüşecek.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda Siteler Camii’nin çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Yeşil alanları, gölgeliği ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte bu bölgemize güzel bir nefes alanı kazandırmış olacağız. Mahalle sakinlerimizin bir araya gelip, hoşça vakit geçirebileceği bu yeşil alanı en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz. Yeni projemiz Osmangazi ilçemize ve GüneştepeMahallemize hayırlı olsun” dedi.

GüneştepeMahallesi sakinleri de Başkan Dündar’a yapılan hizmetten dolayı teşekkür etti.