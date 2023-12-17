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Osmangazi’de başıboş köpek mesaisi

YAŞAM 17.12.2023, 16:08
Osmangazi’de başıboş köpek mesaisi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, son dönemde farklı şehirlerde yaşanan başıboş sokak hayvanı saldırılarının ardından mesai saatlerinde artışa gitti.BURSA (İGFA) - Olası bir saldırı vakasının Osmangazi’de yaşanmaması adına uzun yıllardır planlı bir şekilde sokak hayvanlarına yönelik rehabilite, kısırlaştırma ve tedavi çalışmaları yürüten Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir tarafındaki sahipsiz sokak hayvanlarını yakın takibe aldı.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da bir çocuğa çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırmasının ardından benzer bir vaka da Muş’ta yaşandı ve yaşlı bir kadın sokak hayvanlarının saldırısı nedeniyle ağır yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını belirterek, “Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız” dedi.

Türkiye’deki tüm belediyeler için referans noktası haline gelen Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde sokak hayvanlarının toplum için tehlikeli olmaması adına yıllardır çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, son yaşanan olayların ardından daha yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Ekipler, saldırgan ve başıboş köpeklere karşı ilçenin dört bir tarafını mercek altına alırken, vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınıyor. Küpesiz köpekler, kısırlaştırmak için barınağa götürülürken, saldırgan tavır sergileyenler ise barınakta rehabilite edilerek toplum için tehlike arz etmesinin önüne geçiliyor.

Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ile barınaktaki köpek sayısı, mevcudun neredeyse iki katına çıkmış bulunuyor.

Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının toplum sağlığını tehdit etmeden kendi ortamlarında yaşamaları adına veterinerlik hizmetlerinin yanı sıra bakım ve barınma hizmetlerini de yerine getiriyor. Barınağa getirilen hasta veya yaralı sokak hayvanları, gerekli durumlarda cerrahi müdahaleler de dahil olmak üzere tedavi ediliyor.

Tedavi gören, kısırlaştırılan ve aşılanan sokak hayvanları sağlıklarına tam kavuşana kadar izlenmeleri ve gerekli müdahalelerin yapılması için barınakta korunuyor.Kalitesi ve güvenilirliğiyle Türkiye’nin en önemli hayvan barınağı olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2023 yılında 12 bin 394 sokak hayvanına medikal tedavi hizmeti verdi. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edildiği merkezde, yıl içerisinde 8 bin 634 hayvana ise koruyucu hekimlik hizmeti verilirken, 3 bin 181 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 558 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşılamaları yapılmış olarak sahiplendirildi.

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