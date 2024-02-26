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Osmangazi Meydanı’nda coşku başladı

YAŞAM 26.02.2024, 15:08
Osmangazi Meydanı’nda coşku başladı

Osmangazi Belediyesi’nin örnek bir kentsel dönüşüm projesiyle Bursa’ya kazandırdığı Osmangazi Meydanı, resmi açılış öncesinde tanıtım etkinlikleri ile vatandaşları ağırlıyor. Dev meydanın tanıtım etkinlikleri kapsamında ilk konseri veren Türk Rap müziğinin parlayan ismi Sefo, on binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın yeni buluşma noktası olan yeni meydanda konserlerin Ramazan Ayı’na kadar devam edeceğini müjdeledi.

Bursa’nın merkezinde 100’den fazla çöküntü yapının yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı’nda ilk etkinlik düzenlendi. ‘Osmangazi Meydanı Açılış Öncesi Tanıtım Konserleri’nde ilk olarak ünlü şarkıcı Sefo, sevenleriyle buluştu. Osmangazi Meydanı’nı hınca hınç dolduran on binlerce Bursalı, Sefo’nun şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik ederken, şehrin yeni meydanını da yerinde görme fırsatı buldu.

Konser öncesinde Başkan Dündar ile birlikte sahneye çıkarak coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Bu güzel meydan, Mustafa Dündar Başkanımızın eseri ve bu meydanın ilk etkinliğine sizler geldiniz. Bu meydanın gençlerden onay aldığını görüyoruz. Gençler, bu meydanı başkanımız sizin için yaptı. Mustafa Dündar başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

“ŞEHRİN YENİ BULUŞMA NOKTASINDA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa için önemli bir eseri hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Osmangazi Meydanı açılış öncesi etkinliklerinin ilkini büyük bir coşku içinde gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Meydanı’na ilk sizler geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediye olarak geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışıyoruz. Gençler, sizler her zaman benim yanımda oldunuz. Bizim de sizler için etkinliklerimiz, eserlerimiz devam edecek. Osmangazi Meydanı’nda bu ilk konserimiz, devamı gelecek.” dedi. Başkan Dündar, günün anısına şarkıcı Sefo’ya Osman Gazi biblosu hediye etti.

Osmangazi Meydanı’ndaki konserde “Bonita” adlı şarkısı ile sahneye çıkan ünlü sanatçı, “Bilmem Mi?”, “İmparator” ve “Isabelle” adlı şarkılarıyla devam etti. Ünlü sanatçı, performansı ile kendisini dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı.

OSMANGAZİ MEYDANI’NDA KONSERLER SERİSİ

Bursa’nın yeni meydanı, açılış öncesi tanıtım konserleri ile Bursalıları buluşturmaya devam edecek. Sefo’nun ardından 1 Mart Cuma günü Bilal Sonses, 2 Mart Cumartesi günü Sinan Akçıl, 3 Mart Pazar günü Sakiler,  8 Mart Cuma günü Aydilge ve 9 Mart Cumartesi günü ise Semincenk, Osmangazi Meydanı’nda konser verecek.

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