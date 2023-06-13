Osmangazi İzvat Camii’nde sona gelindi

Bursa’nın ova mahallelerinden olan Çukurca’da kullanılamaz hale geldiği için yıkılan İzvat Camii, Osmangazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa ediliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İzvat Camii’ndeki inşaat çalışmalarında sona gelindiği belirtti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, şehrin değerlerinin korunması ve yeniden ayağa kaldırılması konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine yıkılarak yeniden inşa edilen Çukurca İzvat Camii’nin aynı zamanda Bursa’nın gönül sultanlarından merhum Mehmed Zâhid Kotku’nun görev yaptığı bir cami olduğunu belirten Başkan Dündar, Selçuklu ve erken dönem Osmanlı mimarisi tarzında tasarlanan camiinin önümüzdeki günlerde ibadete açılacağını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İzvat Camii’ndeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Yeniden ihya edilen Çukurca İzvat Camii için güzel bir mimari eser ortaya çıkardıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Yaklaşık 700 metrekare alan üzerinde inşa edilen İzvat Camii, geniş saçaklı, çatısı klasik alaturka kiremit kaplı, dış cephesi ise tuğla ve taş kaplama olarak yapılıyor. Kündekari giriş kapısı, kemerli pencereleri üzerinde yer alan çini alınlıkları ile kendine has bir mimariyi yansıtıyor. Cami ruhunu tam anlamıyla yaşatan bir mimari ortaya çıktı. Çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah, çevre düzenlemeleriyle birlikte en yakın zamanda buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Mahallemize ve Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Çukurca Mahallesi Muhtarı Sait Çetin ise caminin yeniden inşa edilmesinden dolayı mahalle sakinleri adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.