Osmangazi'den zirvede motivasyon

Yıl boyu öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltecek çok sayıda etkinliğe imza atan Osmangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri Uludağ kampında misafir ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde ilçe sınırlarında eğitim gören 10 bin 500 lise öğrencisini sınava tabi tuttu.

Dereceye giren öğrenciler, Osmangazi Belediyesi’ninUludağ’da bulunan Sarıalan Gençlik Tesisi U-KAMP’ta2 gece 3 gün misafir oldu. Kampa katılan öğrenciler Uludağ Bakacak yürüyüşü yaparak doğal güzelliklerin tadına çıkarırken, kamp merkezinde müzik, langırt, masa tenisi, voleybol gibi aktivitelerle unutamayacakları zaman geçirdi.

Öğrenciler Temmuz ayında başlayan kamplarda 30’lu gruplar halindeUludağSarıalan bölgesinde Osmangazi Belediyesi’ne ait tesiste ağırlandı.

3 aylık süreçte 246 öğrenci bu kamplara katılırken, Osmangazi Belediyesi’nin Uludağ’da düzenlediği kamplar yıl boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.

Bu etkinliklerden birinde Uludağ Sarıalan’daki kamp merkezinde Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, burada öğrencilerle müzik dinleyip hep beraber yemek yedi. Öğrenciler böyle keyifli etkinliği yapma imkânını kendilerine sunan Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Eğitime ve öğrencilere her zaman destek olduklarını belirtenOsmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu bizim için bir nimet.Uludağ, ayrıdeğer, yaz ve kış ayrı bir güzelliği var. Uludağ’ın bu güzelliklerini Osmangazi’deeğitim gören öğrencilerde yaşasın istedik ve öğrencilerimizi belediyemizin Uludağ Sarıalan’da bulunan U-KAMP Gençlik Tesisi’ndeağırladık. Biz bu kampları İlçe MilliEğitim Müdürlüğü ve okullarımızla birlikte ortak hareket ederek düzenliyoruz. Osmangazi’de 350 okulumuzda 170 bin öğrenci, 11 binde öğretmenimiz var. Bu okulların hepsinin buraya gelme imkânı yok. Bunun için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeneme sınavı düzenledi. Bu sınavlarda başarılı olan öğrencileri burada ağırlıyoruz. Öğrencilerimizi burada ağırlamaktan çok memnun olduk, öğrencilerimizin de memnun olacağını düşünüyoruz. Yaz boyunca su bu tesiste kamplardüzenledik.İnşallah, bundan sonrada kış kampları olacak ve burada yıl boyunca öğrencilerimizi misafir edeceğiz” dedi.

Kamptaki öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Başkan Dündar, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.