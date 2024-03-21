Son Dakika

Osmangazi'de Alemdar Taziye Evi hizmete açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Alemdar Mahallesi’nde inşa edilen Alemdar Taziye Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı

YAŞAM 21.03.2024, 16:56
Osmangazi'de Alemdar Taziye Evi hizmete açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Alemdar Mahallesi’nde inşa edilen Alemdar Taziye Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) - Hayatın her alanına dokunan hizmetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Alemdar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşıladı. Temeli geçtiğimiz yıl sonunda atılan ve inşaat çalışmaları kısa sürede tamamlanan Alemdar Taziye Evi, törenle hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak 136 mahallenin tamamında, vatandaşların hayatına dokunan hizmetleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Geride bıraktıkları 15 yılda çok büyük işler yaptıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Merkezden en uç noktaya kadar tüm mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ayaklarına hizmet götürüyoruz. Alemdar Taziye Evi de bu hizmetlerimizden bir tanesi. Mahalle sakinlerimizin buraya bir taziye evi inşa edilmesi noktasında talebi oldu. Bugün vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu taziye evi, mahalle sakinleri adına önemli bir hizmet. Bazı vatandaşlarımızın evleri, cenazesi olduğunda taziyeye gelenleri ağırlamak için yeterli olmuyor. Bu taziye evi,  o açıdan önem taşıyor. Daha önce Emek bölgesinde bir taziye evi inşa ettik. Vatandaşlarımızın bundan çok memnun kaldıklarını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç olan mahallelerde bu tür taziye evlerini inşa edeceğiz. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz taziye evi, 180 metrekare alan üzerinden kurulu ve içerisinde salon, mutfak, tuvalet ve abdest alma yeri gibi bölümler bulunuyor. Şuan bir salon şeklinde ama ileriki aşamalarda daha güzel hale getireceğiz. Ölenimiz olmasın, çok kullanılmasın istiyoruz ama bu dünyaya gelişimiz gibi gidişimiz de olacak. Allah, bu taziye evini tür yerlerin acısı olan insanlara acısını azaltacak şekilde kullanmayı nasip etsin" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılış da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Osmangazi Belediyemiz 7’den 77’ye toplumun her kesimine hitap eden önemli hizmetler üretiyor. Belediyecilik hususu, tamamıyla hizmet esaslı ele aldığımız bir konu. Eser ve hizmet siyasetimizde, tüm toplumu kucaklayarak vatandaşımızın beklentilerine cevap verecek şekilde çalışmalarımızı yürüttüğümüzü her daim ifade ediyoruz. Biz, her daim eser ve hizmet siyasetinde öncelik olarak da vatandaşımızın bakış açısını esas alıyoruz. Milletimizin beklentilerine cevap vermek en temek hedefimizdir. İnşallah bu kutlu yolda sizlerden aldığımız destekle hem Osmangazi’mize hem de Bursa'mıza nice hizmetler kazandıracağız. Osmangazi ilçemizde 500’ü aşkın tarihi eser restorasyon çalışması yapıldı. Bu bir rekor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a yaptığı çalışmalar, ürettiği hizmetlerden dolayı beye teşekkür ediyorum. Alemdar Taziye Evi’nin de hayırlı olmasını diliyorum.”

Alemdar Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay da, Alemdar Mahallesi’ne yaptığı tüm hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13