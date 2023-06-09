Osmangazi Belediyesi Bursa’nın gönül sultanını unutmadı

Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin hayatını ve eserlerini anlatan, “300. Yılında İsmail Hakkı Bursevi Dergâhı” isimli kitap Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla kültür hazinesine kazandırıldı.BURSA (İGFA) - Anadolu’da yetişen büyük velilerden olan ve Bursa’da çok sayıda talebe yetiştiren İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’nin hayatını anlatan İsmail Hakkı Bursevi Dergâhı isimli kitap, Bursa’nın kültürve manevi hayatına sahip çıkan Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Mimar Hayrettin Eldemir tarafından kaleme alındı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen kitabın tanıtım toplantısına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Prof. Dr. Ali Namlı, Doç. Dr. Murat Yurtsever, Prof. Dr. Mustafa Kara, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, kitabın yazarı Mimar Hayrettin Eldemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panel havasında geçen tanıtım toplantısında konusunda akademisyenler, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’nin hayatını ve İslam alemine kazandırdığı eserleri anlattı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın tarihine, yeşiline ve doğasına sahip çıktığı ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şehrimizin, tarihine, yeşiline ve doğasına sahip çıktığı kadar kültürüne ve manevi hayatına da sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri projelerle modern şehri inşa ederken tarihi mirası da ayağa kaldırdıklarına dikkat çeken Dündar, “Bugüne kadar yaptığımız birçok tarihi eser restorasyonununyanında İsmail HakkıBursevi Külliyesi’ninyenilenmesi de bizlere nasip oldu.Osmangazi Belediyesi’nin 160’ın üzerinde basılı eseri var. Kültür ve edebiyat dünyamıza birçok önemli eser kazandırdık. Şimdi de belediyemizin destekleriylehazırlanan ‘300. Yılında İsmail Hakkı Bursevi Dergâhı’ kitabının tanıtımını yapıyoruz. Bu eser hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli eseri kaleme alan Hayrettin Eldemir ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

DR. ALİ NAMLI: “BURSA DUALI BİR ŞEHİR”

İsmail Hakkı Bursevi’ninRuhul Beyan tefsirinin hatimlerinden bahseden Prof.Dr. Ali Namlı da Bursevi Hazretleri’nin eserlerinde Bursa için çok fazla duası olduğunu belirterek, “İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, İstanbul’da müritliği zamanında bir rüya görmüş. Rüyasında şeyhi Atpazari Osman Fazlı Efendi, seni Bursa’ya halife tayin ettim diyor. 10 yılÜsküp ve civarında bulunduktan sonra Bursa’ya geliyor rüyası tahakkuk etmiş. Zatın yazmış olduğuTamammü’l-Feyz Fi Babi’r Rical, isimli eserde tasavvufun mahiyeti ve kendi hayatıyla ilgili bilgiler var. Bu eserin girişinde zat Bursa için bütün beldelerden daha üstün bir belde diye bahsediyor. Ayrıca Alah’ın has kullarından pek çoğunun kabirlerinin veistirahatgâhlarının bulunduğu şehir diye anlatıyor. Bir şiirde Bursa şehrini ziyaret edecek olsan, tüm dünyanın özetini görmüş olursun diye bahsediyor. Bursa’yı görürsen dünyayı görmüş gibi olursun diyor. Bursa için dua ediyor. Bursa dualı şehir, Bursalılar büyük zatlardan dua almış bir şehirde yaşıyor. Bursevi Hazretleri şöyle dua ediyor. Allah-ü Teala Bursa’yı her zaman her vakitte afetlerden musibetlerden korusun bu şehrin sakinlerini genel ve özel olarak en güzel hayat ve bolluk üzere kıl diye dua ediyor. Büyüt zatın başka eserlerinde de Bursa için duaları var” diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Yurtseven, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri’nin eserlerine ve hatırasına hizmet eden Mahmut NâsıhEfendi’nin hayatını anlatırken, Prof. Dr. Mustafa Kara, İsmail Hakkı Bursevi ile ilgili çok önemli bir eser ortaya çıktığını belirterek, “İsmail Hakkı Bursevi Dergâhıyla ilgili Hayrettin kardeşimizin güzel bir çalışması oldu. Genel anlamda tasavvuf kültürüyle ilgili eser yazma konusunda altın madalya İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin onda hiç şüphe yok. Bu güzel eseri çıkartan Hayrettin Eldemir’ide tebrik ediyorum” dedi.

Kitabın yazarı Mimar Hayrettin Eldemir de inşasının 300. yılında kaleme aldığı eserin bir merak ve iz sürmekle başladığına vurgu yaptı.

Eldemir, “Okuduğum bir kitapta, 1980’li yıllarda tekkede yapılan bir tadilatta pencere pervazındaki beyitlere ait fotoğraf gördüm. Biz 33 yıl önce öğrenci iken o ahşap parçadaki beyitleri yerinde görememiştik. Hayat, bir iz takip işidir. Buraya konulan beyit, kendi el yazıları mıdır? Kısacası bu kitap, bir merakla başlayan çalışma oldu. Biz iz sürmeye çalıştık. Bu iz, bizi Bursevi ile alakalı olarak ne kadar eser yazılmışsa bunların okunmasına teşvik etti. Bugün hayatta bulunan ve Bursevi ile ilgili bir şeyler kaleme almış tüm şahsiyetleri ziyaret etmeye çalıştım.Mülakatlar gerçekleştirip, sorular sordum ve meraklarımı giderdim. Bu çalışmayı yaparken şu dikkatimi çekti; 3 asır önce yaşamış ilmi tevhid ile hayli yüksek mertebelere ulaşmış bir zatın, inci tanesi gibi yazdığı metinleri okumakta bile aciz kaldığımı gördüm. İsmail Hakkı BurseviDergâhı’nın süregelen Bursa dergâhları içerisinde, inşasının 300. yılında dahi aktif olup Bursa dini hayatı için kullanılıyor olması hazretin bir kerameti olsa gerek.” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında Mimar Hayrettin Eldemir,katılımcılara yeni kitabını imzaladı.