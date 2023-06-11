Osman Mesten Dost Meclisi’nde gençlerle buluştu

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’ne bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Yaşar ve İsmail Başaran ve arkadaşlarının kurduğu youtube kanalı Yolcu TV çatısı altında organize edilen ‘Yolcu İle Dost Meclisi’ programı her hafta önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yolcu İle Dost Meclisi programının bu haftaki konukları AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyük Birlik Partisi (BBP) 28. Dönem Bursa Milletvekili Adayı İsmail Demir, Yeniden Refah Partisi Orhaneli İlçe Başkanı İbrahim Bayram, DAĞDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Delice Köyü Dernek Başkanı Galip Altın, Bursa Basının Duayen İsmi Gazeteci-Yazar Muharrem Karabulut, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı, İGFA Haber Koordinatörü Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Osman BİRKAN’ın işletmeciliğini yaptığı Nilüfer Halısaha Tesisleri Lokalinde gerçekleştirilen Program, dağ yöresi gençleri, parti temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman MESTEN, Özellikle dağ yöresinden gençlerin yoğun ilgi gösterdiği YOLCU İLE DOST MECLİSİ Programında yaptığı açıklamada, Anadolu’nun kültür ve medeniyet mirasına vurgu yaptı.

“Türkiye’nin Yüzyılı”nı Hep birlikte İnşa Edeceğiz”

Anadolu’nun oldukça zengin bir kültür ve medeniyet mirasına sahip olduğuna dikkat çeken Bursa Millletvekili Osman MESTEN, binlerce asırlık bir geçmişe ve farklı uygarlıklara kucak açan Anadolu Medeniyeti’nin sevgi, saygı, hoşgörü ve merhamet üzere yükseldiğini ve zenginleştiğini belirterek; “Türklerin Orta Asya’da başlayan medeniyet kurma yolculuğu Anadolu topraklarında İslam’la buluşarak doruk noktaya çıkmış ve asırları aşan entelektüel bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün örnek teşkil ettiğini sandığımız Batı Medeniyeti’nin ilham kaynağı, İslam-Türk medeniyetinin ilim ve kültür geçmişidir. İlim ve Kültür alanında yapılan devrim niteliğindeki çalışmalar, Anadolu’nun temeli sevgi, merhamet, hoşgörü olan maneviyat iklimiyle birleşerek İslam-Türk Medeniyeti’ne entelektüel tacını giydirmiş ve asırlar boyu 3 kıtaya yayılan hakimiyet alanı sağlamıştır. Kuşkusuz İslam-Türk Medeniyeti’ne altın çağını yaşatan en önemli faktör, Aksiyon ruhudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde atalarımızdan aldığımız mirası TÜRKİYE YÜZYILI projesiyle birleştirerek Türk-İslam dünyasını Büyük Türkiye liderliğinde oluşturulan birliklerle tek çatı altında buluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, Ülkemize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeniden altın çağını yaşatmaktır. Bu vesileyle bu güzel programı gerçekleştiren YOLCUTV ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Programda konuşma yapan 28.Dönem BPP Bursa Milletvekili Adayı İsmail DEMİR ise, YOLCU İLE DOST MECLİSİ programının yöre gençlerinin vizyon ve misyonun geliştirilmesi, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun güçlendirilmesi gibi çok önemli bir sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

DAĞDER Genel Başkanı İsmail AYDOĞDU, Türk dünyası arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemine vurgu yaparak; “Türkiye’nin kültür ve medeniyet mirası Türk Dünyası’nda birliği sağlayabilecek, ortak değerler etrafında bir araya gelerek alternatif birlikler ve teşkilatlar kurabilecek köklü bir maziye sahip. İnanıyorum ki, ülkemiz çok yakında TÜRKİYE YÜZYILI vizyonuyla sadece ulusal değil uluslararası alanda da lider ülke olma misyonunu yerine getirecektir” dedi.

Gazeteci-Yazar Muharrem KARABULUT ise, Bursa ve Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini Bulgaristan illeriyle karşılaştırarak, Bulgaristan’daki herhangi bir ilin Orhaneli kadar bile imkanlara sahip olmadığını, oradaki yaşam standartlarının sanıldığının aksine çok düşük olduğuna vurgu yaptı.

“Bursamız Kültür ve Medeniyet kodlarına yeniden dönmeli”

TSYD Bursa Şube Başkanı ve İGFA Haber Koordinatörü Mehmet ALİ EKMEKÇİ ise, Bursa’nın 81 ilin tamamıyla birlikte değerlendirildiğinde çok daha büyük bir potansiyeli olduğunu fakat son zamanlar yaşadığı kimlik bunalımı dolayısıyla kendi gerçekliğinden uzaklaşarak bir tür yabancılaşma sürecine girdiğine dikkat çekti ve “Bursa’mız kültür ve medeniyet kodlarından yola çıkarak yeniden özgün kimliğine kavuşmasını, özellikle Bursa’ya kimliğini veren en önemli faktörlerden birisi olan Bursaspor etrafında kenetlenerek kentimizin takımını yeniden zirveye taşıyabilmeyi diliyorum” dedi.

Konukların büyük bir keyif ve dikkatle dinlediği YOLCUTV İLE DOST MECLİSİ Programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.