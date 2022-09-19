İstanbul Bilecikliler Derneği tarafından geleneksel Osmanlı Devleti'nin Kurucusu 32. Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik Tanıtım Şenlikleri İstanbul’da yapıldı.BİLECİK (İGFA) - Tuzla Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı ve mesire alanında gerçekleşen programda Bilecik yöresine özgün ürünlerin tanıtımı yapılırken, Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik Tanıtım Şenliklerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İstanbul’da yaşayan Bilecikliler ve Bilecik’ten ve İlçelerinden birçok davetli katıldı.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız katkılarıyla ve Hemşehrimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez beylerin teşrifleriyle düzenlenen "Osmanlı Devleti'nin Kurucusu Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik Tanıtım Şenlikleri" ne Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak katılım sağladık. Kadim şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, Şehrimizin mimarlarının tanıtımına katkı sağlayan, hemşehrilik bilincini aşılayan, şehrimizin yöresel değerlerinin markalaşmasına katkı sağlayan bu güzel organizasyonda emeği geçen Başta İstanbul Bilecikliler Derneği başkanı Faruk Şahin ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere katılım sağlayan tüm protokolümüze ve Bilecikli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.