OSKİ’den Fatsa’ya önemli dokunuş

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), 19 ilçede alt ve üstyapıda önemli yatırımlara ara vermeden devam ediyor. İlçelerdeki sorunları bir bir çözen OSKİ, 2019 yılından bu yana Fatsa’nın su ve kanalizasyon alanında yarınlarını garanti altına alacak çalışmalara imza attı.ORDU (İGFA) - Fatsa ilçesinin alt ve üstyapıda yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak için geride kalan 4 yıllık sürede önemli çalışmaları hayata geçiren ve ilçenin su ihtiyacı başta olmak üzere kanalizasyon ihtiyacının büyük bölümünü çözüme kavuşturan OSKİ, 4 yıllık süre içinde 179 bin 653 metre içme suyu hattı, 34 bin 233 metre kanalizasyon hattı, 5 bin 534 metre kanalizasyon hattı, 6 adet içme suyu deposu, 2 adet su alma yapısı ile 5 adet gölet çalışmasını ilçeye kazandırdı.

GENEL MÜDÜR US: “19 İLÇEMİZİ ŞANTİYEYE ÇEVİRDİK”

Başkan Güler’in talimatları ile 19 ilçede hummalı çalışma yürüttüklerini belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, yapılan yatırımlarla ilçelerin modern bir altyapıya kavuştuğunu söyledi.

Genel Müdür Murat Us, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile 19 ilçeyi adeta şantiyeye çevirdik. Her ilçeye kalıcı çözümler sunmak için başlattığımız çalışmalarda önemli mesafe kaydettik. 19 ilçemizi ayırmadan yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın mutluluğu bizlere en büyük güç oldu. Bu kapsamda Fatsa ilçemizde geride bıraktığımız 4 yıl içerisinde toplamda 179 bin 653 metre içme suyu hattı, 34 bin 233 metre kanalizasyon hattı, 5 bin 534 metre kanalizasyon hattı, 6 adet içme suyu deposu, 2 adet su alma yapısı ile 5 adet gölet çalışmasını ilçeye kazandırdık. Yine bunlar haricinde ilçemizde yaptığımız diğer bakım ve yenileme çalışmaları ile ilçemizin problemlerini en aza indirme gayreti içerisinde olduk. Planlanan diğer çalışmalarımız ile ilçemizin gelecek 50 yılını garanti altına almış olacağız. Bu vesileyle yapılan ve yapılacak diğer yatırımların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”