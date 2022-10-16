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Oscar ödüllü yönetmenin filmi beyazperdeye yansıtılacak

YAŞAM 16.10.2022, 13:52
Oscar ödüllü yönetmenin filmi beyazperdeye yansıtılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri kapsamında Oscar ödüllü yönetmen AsgharFarhadi’nin ‘Geçmiş’ isimli filmi beyazperdeye yansıtılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinliklerinde yeni hafta sinema gösterimi ile başlayacak.

17 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek buluşmada Oscar ödüllü yönetmen AsgharFarhadi’nin yönettiği ‘Geçmiş’ isimli film beyazperdeye yansıyacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada 2013 yapımı ‘Geçmiş’ isimli filmin beyazperdeye yansıtılacağı etkinliğe tüm sinemaseverlerin davetli olduğu ifade edildi.

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