Oscar ödüllü film Sakarya'da beyaz perdeye yansıtılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri sinema gösterimi ile devam edecek. 14 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da en iyi film oscarını kazanan, Altın Palmiye’nin sahibi olan Parazit filmi beyaz perdeye yansıtılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinliklerinde yeni hafta sinema gösterimi ile başlayacak.

14 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek etkinlikte en iyi film oscarını kazanan, Altın Palmiye’nin sahibi olan Parazit filmi beyaz perdeye yansıtılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada Dünya Sinema Günü etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek film gösterimine tüm sinemaseverler davet edildi.