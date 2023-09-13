OSB Yolu 3. kısım tam gaz

Organize Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlatılan 3 etaplı 4 bin 700 metrelik OSB Yolu’nun Çayırhisar Mahallesi içerisinden geçen 3. kısmında çalışmalar sürüyor. Asfalt çalışmalarının başladığı 3. kısım yol tamamlandığında şehir trafiği rahat bir nefes alacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlattığı alternatif yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 3 bin 100 metrelik OSB - Atatürk Şehir Hastanesi 1. Kısım ve 500 metrelik Atatürk Şehir Hastanesi- İzmir Yolu 2. kısmın tamamlanmasının ardından yapımına başlanan bin 100 metrelik 3. Kısım yol; İzmir Yolu’ndan başlayarak Çayırhisar Mahallesi içerisinden geçip Teknik Lise Caddesi’ne kadar devam ediyor. 3. Kısımda tüm çalışmalar tamamlandığında OSB ve İzmir Yolu’ndan gelen araçlar, Diş Hastanesi’nin üst kısmından Gümüşçeşme, Gündoğan, AVLU Balıkesir ve Paşaalanı Mahallerine direkt ulaşım sağlayacak.

YOL, 4 ŞERİTLİ 4 BİN 700 METRE Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son veren 3 etaplı toplam 4 bin 700 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yolun; enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ile bisiklet yolu, Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Yol sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi’nde, Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın yanındaki tren makasında, Adliye bölgesinde ve Savaştepe Caddesi’nde yaşanan trafik sıkışıklığı da sona erecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülen OSB’nin, trafik yükünü kaldırabilecek şekilde planlandı.