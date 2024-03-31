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'Ortaklaşa Hibe' 2. çağrıya çıkıyor
Ortaklaşa Hibe Programı II Açık Çağrı için 4 Nisan itibariyle başvurular alınmaya başlanıyor
YAŞAM 31.03.2024, 14:11
Ortaklaşa Hibe Programı II. Açık Çağrı için 4 Nisan itibariyle başvurular alınmaya başlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın ikinci proje teklif çağrısı 4 Nisan 2024’te açılıyor.
Açık çağrıya Türkiye’de yerleşik, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, en az bir belediye ortaklığıyla başvurabilecekler.
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’yla ilgili ayrıntılı bilgileri ortaklasa.iksv.org adresinden ulaşılabilir.
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