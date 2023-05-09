Örnek tesis inşası tüm hızıyla devam ediyor

Engellilerin eğitimden, spora, sağlıktan, sosyal ve kültürel alanlara tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi inşası tüm hızıyla sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylerin eğitimden, spora, sağlıktan, sosyal ve kültürel alanlara olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayacak şekilde hayata geçireceği “Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi” inşası tüm hızıyla sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Servergazi Mahallesi’nde inşa edilen ve kaba inşaatında sona yaklaşılan dev tesiste incelemede bulundu. Başkan Osman Zolan’a Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan bir süre inşaatta incelemede bulundu. Engelli ailelerinin çocuklarını güvenle teslim edebileceği misafirhaneden hidroterapi havuzuna tesisteki her bir detayın en ince ayrıntısına kadar planlandığını belirten Başkan Osman Zolan, “Engelli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek tesisimizi bir an önce tamamlayıp hizmete alacağız inşallah” dedi.

Servergazi Mahallesi’nde inşa edilen Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, toplam 4 blok halinde 12.200 metrekare alana yapılıyor. Ege’nin en büyüğü olarak inşa edilen tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet çalışma havuzu, 1 adet hidroterapi havuzu, 250 kişilik çok amaçlı salon, 8 adet misafirhane, kafeterya, oyun odası, fuaye ve sergi salonu, koordinasyon odası, yemekhane, sığınak, atölyeler, bireysel çalışma odaları, duyu bütünleme odası, çoklu duyu terapi odası, fitness salonu, spor salonları ve daha birçok ihtiyaca yanıt verecek bölümler yer alacak.