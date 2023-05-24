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Örnek iş birliğiyle yaralar sarıldı

YAŞAM 24.05.2023, 10:00
Örnek iş birliğiyle yaralar sarıldı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek, Eskişehir’e gelen depremzedelere destek amacıyla düzenlenen konserler nedeniyle teşekkür etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Büyükerşen, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın da yer aldı.

Görüşmede Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın davetiyle kaşe ücreti almadan gönüllü olarak sahneye çıkan, aralarında dünyaca ünlü Portekizli orkestra şefi Jose Ferreira Lobo, uluslararası orkestra şefi Gürer Aykal, Hatay depreminde pek çok akraba ve yakınını kaybeden dünyaca ünlü sanatçı Karsu Dönmez, Ender Sakpınar’ın orkestra şefliğinde dünyanın ünlü keman virtüözleri arasında yer alan Maksim Vengerov gibi özel isimlerin TÜGİAD iş birliğiyle Eskişehir’de gerçekleştirilen konserleri ele alındı.

Ayni yardım amacıyla afet bölgesinden Eskişehir’e gelen depremzedeler için düzenlenen konserler nedeniyle Başkan Büyükerşen’e teşekkür eden TÜGİAD Şube Başkanı Serkan Zengin, Büyükerşen’e çiçek ve TÜGİAD yönetimince imzalanan teşekkür mektubu takdim etti. Başkan Büyükerşen de genç iş insanlarının bu süreçte şehrimize gelen depremzedelere destek için yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Büyük afetin yaralarını sarmak için birlikte olmak çok önemli. Her zaman yanlarında olduğumuz depremzede vatandaşlarımıza destek amacıyla düzenlediğimiz konserler ve bu süreçte örnek iş birliği için TÜGİAD’ın idealist genç iş insanlarına teşekkür ediyorum.” diyerek Zengin’e teşekkür belgesi verdi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

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