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Ormanya “Tür Say” etkinliğinde 462 gözlem gerçekleşti

YAŞAM 31.05.2024, 11:46
Ormanya “Tür Say” etkinliğinde 462 gözlem gerçekleşti

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve korunan alanı Ormanya’da rehberler eşliğinde yaklaşık 200 doğasever flora ve faunada yer alan; bitki, kuş, kelebek gibi türleri kayıt altına aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Vatandaş Bilimi Etkinliği “Tür Say” Ormanya’da gerçekleştirildi. Bioblitz olarak bilinen ve Türkiye'de Tür Say olarak adlandırılan etkinlikte, bulunulan bölgenin flora ve faunası oluşturan tüm canlılar (ağaçlar, çiçekler, mantarlar, böcekler, kuşlar, memeliler vb.) cep telefonlarına yüklenen "inaturalist" adlı uygulamaya çekilen fotoğraflarla tür tanımı yapılarak gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar; dürbün, böcek gözlem kutuları veya büyüteçleri ve telefonlarını kullandı. 200’ü aşkın doğasever ile gerçekleştirilen etkinlik boyunca, 206 farklı tür kayıt alınarak 500’e yakın gözlem gerçekleştirildi. 200'e yakın doğaseverle gerçekleşen etkinlikte Böcek Doktoru olarak bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, www.kocaelibitkileri.com editörü Dr. Hüseyin Cahit Doğan, Ormanya Yaban Hayat Biyoloğu Sibel Öztürk, Yaban Hayat Fotoğrafçısı Ümit Malkoçoğlu ve Doğa Rehberi Ayşe Alioğlu eşliğinde gerçekleştirildi.

DOĞAYA YÜRÜYORUZ ETKİNLİĞİ

Ormanya'da düzenlenen "Doğaya Yürüyoruz" etkinliğinde doğaseverler, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu eşliğinde ormanın derinliklerine yolculuk yaptı. Katılımcılar, doğal güzellikleri keşfederken ormanın ekosistemi hakkında da bilgi edindi. Etkinlik sırasında yapılan bilgilendirme duraklarında, orman ekosisteminin önemi ve korunması gerektiği konularında eğitim verilmesinin yanı sıra Ormanya’da bulunan kuş türleri gözlemlenerek kayıt altına alındı.

ORMANYA’NIN ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

İspinoz, sıvacı, büyük baştankara, sarı asma, kızıl gerdan, Benekli sinekkapan, şahin, karatavuk, öterardıç, çıvgın gibi önemli kuş türleri kayda geçirilirken uğur böceği, düz sırtlı kırkayak, tahta biti, Bombus Arısı ve Atalanta Kelebeği gibi çeşitli eklembacaklılar da Ormanya’da gözlemlenen türler arasına eklendi. Dr. Hüseyin Cahit Doğan eşliğinde flora gözlemine çıkan katılımcılar; Mercurialis annua (Sultan Otu), Polygonum aviculare (Kadımalak), Salvia forskaehlei (Dolmayaprağı), Phytolacca americana (Şekerciboyası), Erigeron bonariensis (Çakalotu), Sivri Salep (Anacamptis pyramidalis) gibi çeşitli bitkileri gözlemleyip, kayıt altına aldı.

KUŞ HALKALAMA İSTASYONUNDA ATÖLYE

Tür Say katılımcıları Ormanya kuş halkalama istasyonundaki halkalama çalışmalarına katılıp, Ormanya Uzman Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran’dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İstasyonda gerçekleştirilen eğitim boyunca, kuş halkalama nedir? Kuş halkalama nasıl yapılır? gibi sorular cevap bulurken, kuş türleri ve halkalama teknikleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Klinikte tedavisi devam eden “saz kamışçını” türünü inceleyen doğaseverler, kuşun salınımına şahit oldular.

ORMANYA'DA UNUTULMAZ DOĞA ETKİNLİKLERİ

Ormanya'da gerçekleştirilen doğa etkinlikleri, katılımcıların büyük memnuniyetiyle sona erdi. Doğa Eğitmeni Ayşe Alioğlu eşliğinde arıların sevdiği çiçek tohumlarının yer aldığı tohum topu yapılarak doğaya atıldı. Doğayla iç içe geçirilen bu keyifli gün, doğaseverler için unutulmaz anılar ve yeni bilgilerle doluydu. Etkinliklere katılanlar, doğaya olan sevgilerini pekiştirirken, çevre koruma konusunda da bilinçlenmenin önemini vurguladılar.

TÜRSAY NEDİR?

Vatandaş bilimi etkinliği olarak bilinen TÜR SAY; bir alanda belirli süre boyunca gözlemlenebilen tüm canlıların kayıt altına alındığı bir biyolojik çeşitlilik tespit çalışmasıdır.

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