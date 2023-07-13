Orman yangınlarına TEMA Edirne'den farkındalık
Türkiye'de orman yangınları açısından en riskli dönemin Temmuz-Eylül ayları arasında olduğunu hatırlatan TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, iklim krizinin de etkisiyle, küçük bir kıvılcımın çok büyük orman yangınlarına dönüşebilme tehlikesine dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Orman yangınlarının yüzde 88’inin insan kaynaklı olduğunun altını çizen TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı tüm vatandaşları dikkat göstermeye dave etti.
Çoğal açıklamasında, TEMA Vakfı’nın, Türkiye’deki orman yangınlarının çok büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğu gerçeğinden hareketle geçen yıl başlattığı Orman Yangınları Farkındalık Projesi 2’nci yılında da sürdüğünü belirterek, "Başarılı 1 yılı geride bırakan projede bu yıl, orman yangınlarının daha çok yaşandığı yaz aylarında insanların ihmal ve dikkatsizliklerinden kaynaklanan yangınların önüne geçmek için farkındalığın artırılması hedefleniyor" dedi.
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|38
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