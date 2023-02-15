Orhangazi konaklatıyor, Osmangazi tahliye ediyor

İBB, ihtiyaç duyulan her türlü birim ile donattığı Orhangazi feribotunda afetzedeleri ağırlamaya başladı. Osmangazi gemisi de başka illere gitmek isteyen insanları tahliye etmek için ilk seferine çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası arama-kurtarma, yardım, temizlik ve konaklama gibi hayati hizmetlerini AFAD’ın koordinasyonunda çok sayıda şehirde sürdürmeye devam ediyor. İBB’nin Hatay İskenderun’daki afetzedeler için konaklama ve tahliye hizmeti verecek 2 feribot İskenderun’a ulaştı.

Feribotta konaklayan vatandaşlarla sohbet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Acımız ve yaralılarımız var. Sıkıntıları birlikte aşacağız. Her şeyimizle depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok asil ve çok değerli bir hizmet oldu” diye konuştu.

YAŞAM VE REHABİLİTASYON ALANI OLAN FERİBOT

Hatay’daki afetzedeler için konaklama hizmeti verecek Orhangazi feribotu İskenderun’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Osmangazi gemisi de Mersin, Antalya, İzmir ve İstanbul illere gitmek isteyen insanları tahliye etmek için ilk seferine çıkmaya hazırlanıyor.

Yaşam ve rehabilitasyon alanı olarak tasarlanan Orhangazi gemisinde 3 öğün 1.200 kişilik yemek çıkartabilecek mutfak, duş ve tuvaletler, revir ve psikolojik danışma odaları, bir tanker yakıt yer alıyor. Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılan gemide 1200 kişi misafir edilmeye başladı.

Birçok ince detayın düşünüldüğü gemide kreşten sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine kadar birçok hizmet veriliyor. Cerrah, pediatri, dahiliye ve psikiyatri uzmanları ile psikologların hazır bulunduğu feribot içerisinde, afetten etkilenen çocuklar için oyun alanları da oluşturuldu. Gemide, mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak personeli, güvenlik personeli ve kreş öğretmeni ile toplam 109 personel afetzedelere destek olmaya başladı.

555 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

İBB İtfaiye Arama Kurtarma Grubu şu ana kadar toplam 496 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardı. İBB İştiraklerinden bölgede görev alan arama kurtarma ekipleri de 34, İSKİ Ekipleri 25 kişiyi enkaz altından canlı olarak kurtardı. İBB Grubu ekiplerince canlı kurtarılan toplam vatandaş sayısı 555 oldu. Ayrıca AFAD gönüllüsü olarak bölgeye giden personelimiz de 95 kişinin canlı olarak kurtarılmasında çeşitli arama kurtarma ekiplerinde görev alarak destek oldu.

İBB TÜM İMKANLARIYLA DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER

İBB; 2.452 personel, 1.156 iş makinesi ve hizmet aracı ile deprem bölgesinde arama-kurtarmadan, temizlik, çadır ve yardım hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. İBB’nin 514 personeli de bölgede gönüllü olarak AFAD koordinasyonunda çeşitli görevlerle bölgede çalışıyor.

İBB’nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında, Yenikapı ve Kartal’da oluşturulan yardım merkezlerinde çalışmalar 24 saat esaslı sürdürülüyor. Yardım kampanyasına bugüne kadar 21.317 kişi ve kurum bağış yaparak katkı sağladı.

Deprem bölgesine 319 tırla 4 milyon 841 bin 627 adet yiyecek içecek, giyecek gibi birçok ürün gönderildi. Hamidiye Su ile Halk Ekmek’in Akdeniz tipi besleyici ekmeği de depremden etkilenen illere gönderildi ve yardım tırı sayısı 371’e ulaştı. 6.000 kişi yemek kapasiteli yemek tırı, günlük 15.000 mobil ekmek fırını Antakya’da hizmet veriyor. İhtiyaçlar doğrultusunda bölgede mutfak kurulumu ilçe ekipleri ile koordineli bir şekilde değerlendiriliyor.

Bölgeye sağlanan diğer lojistik destekler ise şunlar: 140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş, 5 mobil WC toplam 26 konteyner, 14 mobil şarj istasyonu, 7 kendinden enerjili aydınlatma direği kurulumu, 3 mobil 12 sabit uydu İBB wifi ile toplam 15 noktada yayın hizmeti, 11 kişilik bilgi işlem ve telekomünikasyon ekibi, 52 kişilik kent temizlik ekibi ve 13 adet İSTAÇ temizlik aracı, 7 veteriner hekim, 107 zabıta personeli ve 15 hizmet aracı, arama kurtarma personeline güvenlik desteği, bölgenin su ve kanalizasyon altyapısını incelemek, hasar tespit çalışmalarını yapmak ve onarım ihtiyaçlarını belirlemek üzere 7 kişilik İSKİ ekibi.

ÇADIRKENTLER OLUŞTURULDU

İBB; Antakya, İskenderun ve Samandağ’da kurduğu çadır alanları depremzedelere sıcak ve güvenli bir barınma olanağı sağlıyor. İskenderun’da 21, Samandağ’da 15, Antakya’da 64 büyük çadır kuruldu. 110 çadırlık çadır kent de Samandağ Deniz Stadyumu’nda oluşturuldu. 440 kapasiteli 10 tane çadır ise bölgede kurulacak olan Sahra Hastanesinde kullanılmak üzere AFAD’a teslim edildi. Toplam çadır kapasitesini hızlıca 1.000 adede çıkarılacak satın alma yapıldı.

HER YARDIM İSTEYENE ULAŞILIYOR

İBB, İBB yardım tırları Kırıkhan ve Samandağ 'a ulaştı. Arsuz Akçalı Köyü’nde gıda, su, süt, giyecek ve barınma yardımlarının dağıtımları gerçekleştirildi. Kırıkhan’da Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Anne’ye istediği erzaklar ulaştırıldı. Emel Anne, mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine yardımları dağıttı. İskenderun Nuri Uysen Ortaokulu’na bir tır, İskenderun Katolik Kilisesine ise 3 tır yardım dağıtımı gerçekleştirildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİLİYOR

Hasar tespiti amaçlı; Deprem bölgesine 312 yardım aracı ve 40 konteyner gönderildi. 35 mühendis / tekniker Maraş’a uçakla indi, AFAD yönlendirmesi ile hasar tespiti çalışmalarında Gaziantep’te görev alıyor. 15 şoförlü araç yine AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmalarında Gaziantep’te görev alıyor.