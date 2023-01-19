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'Orhangazi Değerleri'nin tanıtımı sürüyor

YAŞAM 19.01.2023, 13:55
'Orhangazi Değerleri'nin tanıtımı sürüyor

Bursa'da Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Orhangazi Değerleri” konusunda tanıtım atağı sürüyor.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Orhangazi Sempozyumu ve Turizm Çalıştayı ile Orhangazi Değerleri ve tanıtımı konusunda ilk adımı atan Orhangazi TSO, şimdi de okullarda 3. Göz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen tarafından verilen “Orhangazi Değerleri” konferans dizisi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, ilçenin bilinmeyen değerlerini tanıtmak için “Orhangazi Değerleri” programlarının başlatıldığını belirterek, "Orhangazi’nin doğa, tarih, ekonomik gibi birçok değerini geleceğimizin sahibi genç nesillere öğretilmesini istiyoruz" dedi.

İlk olarak konferansın Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen tarafından verildiğini anımsatan Hatırlı, Değirmen'in projeyi Orhangazi’nin köy köy tüm yerleşim birimleri gezilerek okul öğrencileri; Abdüssamet Kökçü, Emircan Ergüner, Ahmet Artur, Polat Kurdaş, Necdet Akın, Melise Ece Tunca ve Ali Ertuğ Uçar tarafından hayata geçirildiğini anlattı.

ILIPINAR AÇIK HAVA MÜZESİ OLMALI

Bursa ve Orhangazi için en önemli değerlenirden birinin Ilıpınar Höyüğü olduğunu belirten Muharrem Değirmen; “Bursa bölgesinin en eski yerleşim birimi olan Ilıpınar Höyüğü’nün M.Ö.5400 Yıllarına dayanan Dünyanın en eski eşyaları ile mezarlarının bulunduğu çok sayıda tarihi eserler bulunmuştur. Bursa tarihi için bu denli önemli bir merkezde ara verilen kazılar yeniden başlamalıdır ve açık hava müzesi olarak düzenlenerek Bursa ekonomisine turizm alanında büyük katkı sağlayacak bir merkezdir” dedi.

BAŞTANBAŞA GİZLİ BİR CENNET ORHANGAZİ

Orhangazi’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi beklenen bir cennet olduğunu vurgulayan Muharrem Değirmen; “İznik gölünün %51’ine sahip olan Orhangazi’de su sporları, Samanlı ve Katırlı dağlarında Tracking ve dağ sporları yapılmaktadır. Gürle dağı, yamaç paraşütü için çok elverişli olması sebebiyle önem arz etmektedir. Keramet köyünde bulunan doğal ılıca yaz kış ilgi uyandıran bir kaplıca suyudur. Bunun yanı sıra Karsak Deresi Tarihi Köprüsü, Gürle Köyü Eski Kilise Kalıntıları, Orhangazi Hamamı başta olmak üzere 6 tarihi hamam, Sölöz, Paşapınar, Gürle, Mahmudiye Şelaleleri, Tarihi Osmanlı evlerinin çok olduğu Akharem Köyü ve Sölöz Gedelek Köyü Pınarbaşı Mesire Alanı, Tarihi çeşmeler, Nadır Mesire Alanı, ilçenin önemli bölgeleri arasındadır” dedi.

GÜÇLÜ SANAYİ EN BÜYÜK DEĞERLE ARASINDA

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında Orhangazi’nin en büyük değerlerinden birisi de ülke ekonomisine büyük katkı sunan Türkiye devi sanayi kurumlarının da Orhangazi’de olduğuna işaret eden Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen; “Orhangazi’de bulunan büyük ve orta ölçekli sanayi işletmelerimiz yılda yaklaşık 1,6 milyar dolar ülkemiz ekonomisine katkıda bulunurken,  bu işletmelerin Orhangazi’den yaptıkları ihracat ise yılda yaklaşık 400 milyon dolar civarındadır. Odamıza kayıtlı olan üyelerimiz İlçemizde 10.000’den fazla kişiye istihdam sağlamakta ve çarpan etkisiyle yaklaşık 40 bin kişiye ekmek kapısı olmaktadırlar” dedi.

TARIM, ZEYTİN, ÇİLEK VE TURŞUNUN BAŞKENTİ ORHANGAZİ

Orhangazi’nin tarım alanında büyük değerler ile ülke ekonomisine katkı sunduğunu anlatan Muharrem Değirmen, özellikle Gedelek Turşusu, Mahmudiye Çileği ve zeytin konusunda bölgenin en önemli lezzetlerine de sahip olduğuna değindi. Orhangazi’de Mahmudiye yediveren Çileğinin yılın 10 ayı boyunca ürün vererek bölgenin en lezzetli çileklerinin Orhangazi’de yetiştirildiğine işiaret eden Muharrem Değirmen; “Orhangazi’de Tarımda kullanılan arazinin 64.540 dekarlık alanı sulanabilir arazi, 27.500 dekarlık kısmı ise devlet imkanları ile sulanabilir halde, 37.040 dekarlık alan ise çiftçilerin kendi imkanlarıyla sulanmaktadır. Başta zeytincilik olmak üzere, turşuculuk önemli yer tutmaktadır. İlçemiz Gedelek köyünde sektör haline gelmiş, turşuculuk iç piyasa dışında ihracat yapacak düzeyde gelişmiştir. Köyde 48 adet ruhsatlı turşu imalathanesinde yılda ortalama 30.000 ton turşu imal edilip pazarlanmaktadır. Ayrıca İlçemizde faaliyette bulunan ZEY-TUR San, Türkiye’de ilk standart pastörize edilmiş kavanoz turşusunu üreten firmadır. Firma yurt içi ve yurt dışına yılda 8000 ton ürün sunmaktadır” dedi.

Düzenlenen program öğrenci ve öğretmenlerin soru-cevapları ile sona erirken aynı zamanda Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen’e okul öğrencilerin Metal Teknolojisinde yaptıkları gemi dümeni hediye edildi.

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