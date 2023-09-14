Orhaneli turizmi çağ atlıyor: Hedef 15 bin!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli turizmi ve Orhaneli’nin gelişimi hakkında yaptığı açıklamada, ilçenin 2024'teki turizm hedeflerini anlattı.Ahmet GÜNAY - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, bu tür etkinliklerin yörenin ve bölgemizin tanınması açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Rafting, Orhaneli ilçemiz için altın vuruş niteliğinde oldu" diyen Başkan Aykurt, "Ben bunu hep bu şekilde değerlendiriyorum. Yöremizin turizminin gelişmesine, özellikle de kırsal turizm ve doğa turizminin gelişmesine çok ciddi katkı sağladı. İlçemizin tanınması noktasında da büyük paya sahip olan rafting etkinliklerini geliştirerek devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

"İLÇEMİZİN YÜZDE 78’İ ORMAN”

Başkan Aykurt, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Burası doğanın ve doğal insanların ilçesidir diye bir motto koyduk kendimize. Yüzde 78’i ormanlık alana sahip olan çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Rakımından ve insan yoğunluğunun az olmasından dolayı, nem ve rutubet oranı Bursa merkezine göre çok az düzeyde. Bu sebeple de yaşam kalitesinin üst düzey olduğu bir yer. Kendimize hedef koymuştuk, bungalov evlerimiz de faaliyete geçti. Misafirlerimizi kabul etmeye başladık ve şu an özellikle haftasonları, reklamını ve duyurusunu yapmamamıza rağmen çok dolu bir şekilde geçmekte. Güzel bir talep var. Bungalov evlerimizi raftingle birleştirdiğimizden, bu durumun bölge turizmine çok ciddi katkısı oldu".

https://youtu.be/KcDqI_n2Nts

"2024’TE EN AZ 15 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ"

Bölgenin gelişimine olan katkılarını önceki yıllara oranla artırarak devam ettirmekte olduklarını vurgulayan Başkan Aykurt, "2021 yılında rafting etkinliğimize başladık. 2022 yılı 2021’e göre bir kat fazla artmıştı. Şimdi ise 2022’ye göre yine aynı şekilde katlayarak ilerledik. Bu yıl yaklaşık 9 bin kişi geldi, 2024 yılındaki beklentimiz ise en az 15 bin kişi" dedi.