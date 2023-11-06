Orhan Toker, dijital dünyadaki tehlikelere dikkat çekti

Çayırova 4. Kitap Günleri’nin dördüncü günü etkinlikleri kapsamında Yazar Orhan Toker, Çayırovalı okurlarıyla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ‘Kitap Günleri’ tüm hızıyla devam ediyor.

Kitap Günleri’nin dördüncü gün etkinlikleri kapsamında ‘Dijital Baba Orhan Toker’ Çayırovalı sevenleriyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde buluştu. Çayırovalı okurlarıyla söyleşi gerçekleştiren Toker, şunları dile getirdi; “Dijital dünya ve çocuklar üzerine çalıştıkça hedefte aile yapısı olduğunu gördüm. Bunun da özelinde kadınlar ve kız çocuklarının hedeflendiğini gördüm. Anne babanın yerine çocuklara oyun oynatan yerler var. Bunların maksadı da çocukları mümkün olduğu kadar bizden uzaklaştırmak. Çocuğu uzaklaştırınca ne oluyor? Çocuk dijital dünyada daha fazla kalıyor. Kitaplarımın ikisinde de bu konuya değiniyorum.

“ÇOCUĞUN ZAYIF OLDUĞU KISMI HEDEFLİYORLAR”

K-Pop genelde kız çocuklarını etkileyen ve kız çocuğunun kendini değersiz hissetmesine neden olan akımdır. Kız çocuklarını olumsuz etkiler. Kore popunun kız çocuklarına verdiği bir zarar var. Bu K-Pop’taki erkek gruplarında genelde cinsiyetsizleştirme var. Kız gruplarında ise fazla dişilik var. Giyim tarzları çok uçta. Aslında dijitalde her konu bizim çocuğumuzun zayıf olduğu kısmı hedefler. Kız çocuklarının kendisini değersiz hissetmesinin arkasında, annenin kendisini değersiz hissetmesi var.

Telefonlarımızdan sosyal medyaları silsek, telefonlarımızı günde kaç saat kullanırız? Bir aramak için kullanırız. Demek ki biz telefonları sosyal medya için kullanıyoruz. Sosyal medya dediğimizde de dünyanın tüm kültürlerini görüyoruz. Bizim kültürümüzde babanın önünde bacak bacak üstüne atma diye bir şey vardı ama bu Amerika’da çok saçma gelebiliyor. Sosyal medyada bu farklı kültürleri gören çocuk da durumu garipseyebiliyor. Bunun çözümü ne derseniz, yerli telefonlara, yerli işletim sistemlerine ve yerli sosyal medyalara ihtiyacımız var ama bunlarda da çok kaliteli ürünler ortaya çıkarmamız gerek.

“ÇOCUKLARIMIZLA OYUN OYNAMAMIZ GEREKİYOR”

Bugün gündemde boykot var. Bu boykot kapsamında 20 milyon kullanıcı İnstagram’ı kullanmayalım 2-3 gün boyunca, inanın çok büyük derecede etkilenirler. Çocuklarımıza yardımcı olmak ve onlarla vakit geçirip, onlarla fiziki olarak oyun oynamamız gerekiyor. Sosyal medyayı kullanmasak, o firmaların sahipleri ‘Yandım Allah’ der. Çocuğum 4 yaşına gelene kadar televizyonu kapattım. Çocuğumu alıp o süre zarfında enerjisini attıracak şeyler yaptık, parka gittik ve enerjisini bir şekilde attı. Şimdi ama çocuklar ekrana bakıyor hem kolay uyumuyor hem de enerjisini atamıyor.