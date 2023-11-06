Son Dakika

Orhan Toker, dijital dünyadaki tehlikelere dikkat çekti

YAŞAM 06.11.2023, 15:08
Orhan Toker, dijital dünyadaki tehlikelere dikkat çekti

Çayırova 4. Kitap Günleri’nin dördüncü günü etkinlikleri kapsamında Yazar Orhan Toker, Çayırovalı okurlarıyla buluştu.KOCAELİ (İGFA) -  Çayırova Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ‘Kitap Günleri’ tüm hızıyla devam ediyor.

Kitap Günleri’nin dördüncü gün etkinlikleri kapsamında ‘Dijital Baba Orhan Toker’ Çayırovalı sevenleriyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde buluştu. Çayırovalı okurlarıyla söyleşi gerçekleştiren Toker, şunları dile getirdi; “Dijital dünya ve çocuklar üzerine çalıştıkça hedefte aile yapısı olduğunu gördüm. Bunun da özelinde kadınlar ve kız çocuklarının hedeflendiğini gördüm. Anne babanın yerine çocuklara oyun oynatan yerler var. Bunların maksadı da çocukları mümkün olduğu kadar bizden uzaklaştırmak. Çocuğu uzaklaştırınca ne oluyor? Çocuk dijital dünyada daha fazla kalıyor. Kitaplarımın ikisinde de bu konuya değiniyorum.

“ÇOCUĞUN ZAYIF OLDUĞU KISMI HEDEFLİYORLAR”

K-Pop genelde kız çocuklarını etkileyen ve kız çocuğunun kendini değersiz hissetmesine neden olan akımdır. Kız çocuklarını olumsuz etkiler. Kore popunun kız çocuklarına verdiği bir zarar var. Bu K-Pop’taki erkek gruplarında genelde cinsiyetsizleştirme var. Kız gruplarında ise fazla dişilik var. Giyim tarzları çok uçta. Aslında dijitalde her konu bizim çocuğumuzun zayıf olduğu kısmı hedefler. Kız çocuklarının kendisini değersiz hissetmesinin arkasında, annenin kendisini değersiz hissetmesi var.

Telefonlarımızdan sosyal medyaları silsek, telefonlarımızı günde kaç saat kullanırız? Bir aramak için kullanırız. Demek ki biz telefonları sosyal medya için kullanıyoruz. Sosyal medya dediğimizde de dünyanın tüm kültürlerini görüyoruz. Bizim kültürümüzde babanın önünde bacak bacak üstüne atma diye bir şey vardı ama bu Amerika’da çok saçma gelebiliyor. Sosyal medyada bu farklı kültürleri gören çocuk da durumu garipseyebiliyor. Bunun çözümü ne derseniz, yerli telefonlara, yerli işletim sistemlerine ve yerli sosyal medyalara ihtiyacımız var ama bunlarda da çok kaliteli ürünler ortaya çıkarmamız gerek.

“ÇOCUKLARIMIZLA OYUN OYNAMAMIZ GEREKİYOR”

Bugün gündemde boykot var. Bu boykot kapsamında 20 milyon kullanıcı İnstagram’ı kullanmayalım 2-3 gün boyunca, inanın çok büyük derecede etkilenirler. Çocuklarımıza yardımcı olmak ve onlarla vakit geçirip, onlarla fiziki olarak oyun oynamamız gerekiyor. Sosyal medyayı kullanmasak, o firmaların sahipleri ‘Yandım Allah’ der. Çocuğum 4 yaşına gelene kadar televizyonu kapattım. Çocuğumu alıp o süre zarfında enerjisini attıracak şeyler yaptık, parka gittik ve enerjisini bir şekilde attı. Şimdi ama çocuklar ekrana bakıyor hem kolay uyumuyor hem de enerjisini atamıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 10 5
20. İstanbulspor 10 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3