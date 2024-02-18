Son Dakika

Ordu’ya manevi zenginlik katacak proje

YAŞAM 18.02.2024, 08:58
Ordu’ya manevi zenginlik katacak proje

Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’ya müjdelediği ve bünyesinde Diyanet Akademisinin de bulunduğu Türk İslam Araştırmaları Merkezi için ilk adım atıldı.ORDU (İGFA) - Mega projeler ile Ordu’ya çağ atlatan Başkan Güler yeni bir projeyi daha şehrin hizmetine sunuyor. Başkan Güler’in Altınordu Melet kıyısında sürdürdüğü Büyük Melet Park Projesi’nin ardından yine aynı yerde, karanın denizle birleştiği noktada büyük bir Türk İslam Araştırmaları Merkezi hayata geçiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında yapılacak olan proje kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler arasında protokol imzalanarak bugün ilk adımlar atıldı.  

İmza öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Türk İslam Araştırmaları Merkezi Projesi’nin Ordu’dan dünyaya yayılacak bir hizmet olacağını dile getirdi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Bugün güzel bir vesile ile sizleri ağırlıyoruz. Hem Türk İslam Külliyesi projesini burada oluşturuyoruz. Bu projeyi daha değerli kılan Diyanet Akademisi’ni sizlerin destekleri ile gerçekleştireceğiz. Bu Allah’ın büyük bir lütfu bizim için. Onun için ne kadar şükretsek az. Ordu’muza, bölgemize, ülkemize hatta dünyaya inşallah güzel bir hizmet olacak. Yapılan alanı bu proje ile değerlendirerek değer ve şeref kattık. İnşallah geleceğe hizmetlerle ışık tutacak alimler yetişir. Dünyaya buradan çözümler sunarız. Sadece İslam alemine değil, ezilmiş halklara inşallah rahmet şekline dönüşür.”

“İNŞALLAH KISA SÜRE İÇERİSİNDE BİTİRMEK NASİP OLUR”

Ordu’da hayata geçirilecek Türk İslam Araştırmaları Merkezinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi ile de bu projenin taçlandırılacağını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimizdeyiz. İlimiz, milletimiz, devletimiz, insanlık, İslam alemi için çok ulvi, önemli bir külliyenin ilk adımların atıldığı bir anı yaşıyoruz. Öncesinde bana bu proje anlattığınızda çok heyecanlanmıştım. Yine diyanet akademisinin bu projeye eklenmesi ile birlikte hareket etmesine ve çalışmaların veriminin artmasına vesile olacak. Diyanet Akademisi Türk İslam Kültür Merkezini besleyecek. Diyanet Akademisinin en büyük amaçlarından biri araştırmadır. Birbirini destekleyecek iki önemli müessese birleştirilmiş oldu. İnşallah orada nice araştırmacılar, imamlarımız, hocalarımız, öğretmenlerimiz, müezzinlerimiz, vaizlerimiz yetişir. Canab-ı hak yardımcımız olsun. Allah sizlerden razı olsun. Hep birlikte kısa süre içerisinde bitirmek nasip olur inşallah.”

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde imzalar atıldı, imza törenine Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek ve protokol üyeleri de katıldı.

TÜRK İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Melet Irmağı kenarında karanın denizle birleştiği noktada 7'den 70'e herkesin kullanabileceği, şehrin her yerinden görülebilecek 105 metre boyunda 68 metre eninde, toplam 7 dönümlük arazi üzerinde 4 dönümü kapalı mekan olacak nitelikte inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi bünyesinde 6 bin 262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği bir camii de bulunacak.

Türk İslam Araştırma Merkezi’nde 13 derslik, 6 adet sivil toplum teşkilatlarının da kullanabileceği salonlar, 110 kişilik 2 adet büyük konferans salonu, ayrıca asma kat konferans salonu, kıraathane, kitap satış birimleri, abdest alma yerleri bulunacak.

Fore kazık üzerinde doğal ahşap malzemeden inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi yapım tekniği ve kullanılacak malzeme açısından Türkiye'de ve dünyada ilk örnek olma özelliğini taşıyacak.

Türk İslam Araştırma Merkezi’nin içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oyun sahaları, çocuk parkları, oturma grupları ve herkesin yararlanabileceği bir bahçeye bulunacak.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 26 67
2. Galatasaray 25 66
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Hatayspor 26 29
13. Kayserispor 25 29
14. Samsunspor 25 29
15. Karagümrük 26 28
16. Alanyaspor 25 28
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Boluspor 23 36
7. Ahlatçı Çorum FK 22 35
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Keçiörengücü 23 29
11. Manisa FK 23 27
12. Erzurumspor 22 27
13. Ümraniye 22 27
14. Adanaspor 22 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 24 53
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 24 41
7. Newcastle 25 37
8. West Ham United 25 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Nottingham Forest 25 24
16. Crystal Palace 24 24
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 25 26
14. Sevilla 25 24
15. Rayo Vallecano 24 24
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7