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Ordu’nun dereleri deniz ile buluştu

YAŞAM 28.01.2023, 12:20
Ordu’nun dereleri deniz ile buluştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, su baskınları ve taşkınlara neden olan dere yataklarına neşter atmak için 2019-2023 yılları arasında, il genelinde 12 bin metre uzunluğunda menfez inşa etti. İlçe merkezleri ve ulaşım güzergahlarında yaşanan su baskınları ve heyelan riski en aza indirildi.ORDU (İGFA) - Ordu’da başlattığı altyapı seferberliği ile kentin sağlam temeller üzerinde yükselmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu kalıcı çözümlerle, sorunları ortadan kaldırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 19 ilçede 12 bin metre uzunluğunda menfez çalışmasına imza atıldı.

YOLLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ordu’da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi, büyük maliyetlerle yaptığı yolları yağışların etkisinden korumak, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak amacıyla kutu menfez ve boru menfez imalatı yaparak yolların ömrünü uzattı. Yol kenarlarında biriken ve dere yataklarından geçen sular, yapılan menfezlerle yolun diğer tarafına aktarılarak doğal akışına bırakıldı.

İLÇE MERKEZİNDEN GEÇEN DERE YATAKLARINA NEŞTER ATILDI

İlçe merkezlerinde yağmur sularının denize ulaşmasını engelleyen ve su baskınlarına neden olan ekonomik ömrünü yitirmiş hatlar, dev bakslarla güçlendirildi. Özellikle Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde sil baştan yenilenen hatlarla birlikte, ilçe merkezlerindeki su baskınlarına neşter atıldı.

Büyükşehir Belediyesi, şimdiye kadar gerçekleştirdiği menfez imalat çalışmaları kapsamında il genelinde 12 bin metre menfez yaparak yol alt yapısını güçlendirdi.

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