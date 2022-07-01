Ordu’nun cazibesi artıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sakin şehir ünvanlı Perşembe ilçesine değer katacak olan Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Sağlıklı ve çevreci anlayışla hayata geçirilen proje, Perşembe sakinlerinden de tam not aldı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Hayata geçirdiği projelerle her kesime hitap eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde başlattığı Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi’ni tamamladı. Her yaş grubunun ilgisini çeken bu proje, Perşembe’nin kent estetiğine katkı sağlarken ilçeye de yeni bir kimlik kazandırdı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan ve Perşembe Limanı’ndan başlayarak şehir merkezi istikametindeki yaklaşık 2 km’lik alanı kapsayan Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi hakkında görüşlerini paylaşan Perşembeli vatandaşlar ise yapılan projenin ilçelerine her alanda değer kattığını belirttiler. Geçmişten bu yana sahil bandında sağlıklı bir şekilde yürüyüş yapabilecekleri ve bisiklet kullanabilecekleri bir yol beklediklerini vurgulayan vatandaşlar, yapılan çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

SAHİLDE HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Öte yandan sağlıklı ve çevreci anlayışla planlanan, Perşembe’yi daha yaşanabilir bir hale getirecek olan Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında bisiklet yolunun yanı sıra kum asfalt uygulaması, çöp kovaları, oturma bankları, yön ve işaret levhaları, aydınlatma direkleri ve bisiklet park elemanları da sahil bandındaki yerini aldı.