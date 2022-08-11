Ordulular güne spor ile başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemek ve spor kültürünü şehre yaymak amacıyla ‘Spor Herkes İçin Her Şey Ordu İçin’ sloganıyla ücretsiz sabah sporu etkinlikleri gerçekleştiriyor. Her sabah Ordu sahilinde düzenlenen ve 120 dakika süren sabah sporu ile vatandaşlar güne zinde başlıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in spora ve sporcuya verdiği katkılar artarak devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bedensel engelliler boks, güreş, işitme engelliler, judo, kano, kayak, kick boks, satranç, taekwondo, triatlon, yelken ve yüzme olmak üzere birçok branşta 881 sporcusu ile şehrin gençlerini spora yönlendiriyor.

BÜYÜKŞEHİR SAĞLIKLI YAŞAMA KATKI VERİYOR

Sporcu yetiştirmenin yanı sıra sağlıklı yaşamın kapılarını da aralayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordulu vatandaşların spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmesi için her sabah saat 07.30-09.30 saatleri arasında Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğüne bağlı profesyonel eğitmenler eşliğinde sabah sporu etkinliği düzenliyor.

YEŞİL İLE MAVİNİN KESİŞTİĞİ NOKTADA SABAH SPORU

Uzman eğitmenler tarafından Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenen sabah sporu etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlıyor. Profesyonel eğitmenler tarafından dönüşümlü olarak gerçekleştirilen sabah sporuna gencinden yaşlısına birçok vatandaş katılıyor. 120 dakika süren çalışmalarda genel ısınma, aerobik hareketler, bölgesel çalışma, mat hareketleri ve soğuma çalışması gerçekleştiriliyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Her sabah düzenlenen spor etkinliğine katılan vatandaşlarda uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Sabah sporu ile güne zinde başladıklarını ifade eden vatandaşlar, etkinliği düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.