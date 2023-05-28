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Ordulular Eyüpsultan’da buluştu

YAŞAM 28.05.2023, 11:20
Ordulular Eyüpsultan’da buluştu

Eyüpsultan’da yaşayan Ordulular, “Ordulular Eyüpsultan’da Buluşuyor” programı ile bir araya geldi.ORDU (İGFA) - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ev sahipliğinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in katılımları ile Eyüpsultan’da bir organizasyon gerçekleştirildi. Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya STK temsilcileri ve İstanbul’da ikamet eden çok sayıda Ordulu vatandaş katılım sağladı.

“19 İLÇESİ, 772 MAHALLEMİZ İLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Toplantıda söz alan Başkan Güler, “1994 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da belediyecilik yaparak birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Ordu’nun 19 ilçesi ile 772 mahallesi ile birlikte çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bu akşam Deniz Bey’in misafiri olarak İstanbul’a geldik. Hemşehrilerimiz ile bir hasret giderme toplantısı gerçekleştirdik. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Bu vesile ile hem sizlerle bir arada olalım hem de yaptığımız çalışmalarımızı sizlerle paylaşalım istedik. 1994 yılından bu yana İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte belediyecilik yaparak birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Ordu’nun 19 ilçesi ile 772 mahallesi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz burada büyük bir güçsünüz ve bir ayağınız zaten hep Ordu’da. Sizleri yine Ordu’muza yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ordu’ya geldiğiniz de bambaşka bir Ordu ile karşılaşacaksınız. 4 yıl boyunca yaptığımız çalışmaları burada sizlere zaten sunduk. Sizi Ordu’ya hasretle bekliyoruz.”

“KATILAN TÜM VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise “Bu güzel akşamda bizlere ev sahipliği yapan hemşehrimiz Deniz Köken, bu akşam aramızda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve buraya katılan STK temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 21 yıldan bu yana yapılan yatırımları anlatmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan film izledik yine Ordu’da yaptığımız yatırımlarımızı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde yapılan tanıtım filmini izledik. Biz izlerken yorulduk. Böylesine büyük hizmetler yapan 21 yıldır Türkiye’nin her yerine eser ve hizmet siyasetiyle damga vuran bir Recep Tayyip Erdoğan var” şeklinde konuştu.

“ORDULULARI BURADA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM”

Organizasyona ev sahipliği yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konuşmasında Orduluları burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Belediye Başkanı değilken de sizlerle bir aradaydım. Her zaman her yerde bir aradaydık. Belediye Başkanıyım yine birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizleri böyle bir programda ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

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