Ordu’da o iddialar boş çıktı

Son dönemde siyasi kişilikler ve kendilerine çevreci sıfatı takan kesimler tarafından yerel ve ulusal basında gündeme getirilmeye çalışılan, nereden, hangi dereden çekildiği belli olmayan fotoğrafları servis ederek Çaybaşı ilçesi İlküvez mevkiinde bulunan katı atık ve enerji üretim tesisinin suları kirlettiği ve balık ölümleri gerçekleştiği iddiaları boş çıktı.ORDU (İGFA) - İddialar üzerine harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bağımsız çevre laboratuvarı ve su yapıları denetim firması yetkililerini Ordu’ya gönderdi.

04.01.2023 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bakanlıkça yetkilendirilmiş bağımsız çevre laboratuvarı ve su yapıları denetim firması yetkililerince İlküvez katı atık ve enerji üretimi tesisi, tesisin etrafındaki su kaynakları incelendi.

Yapılan denetimde herhangi bir kirlilik ve canlı ölümüne rastlanılmadı. Yöre halkıyla yapılan görüşmelerde, halk tarafından akarsuda herhangi bir kirlilik görülmediği belirtildi.