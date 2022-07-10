Ordu’da cankurtaran olmayan plajlarda denize girmeyin uyarısı

Son günlerde artan boğulma vakaları ve 9 günlük bayram tatili ile birlikte denize gitme planı yapan vatandaşlara Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ‘güvenli plajları kullanın’ uyarısı yapıldı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), sorunsuz bir deniz sezonu geçirilmesi için her türlü tedbiri alırken, vatandaşların da kurallara uymasının yanı sıra can kurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Alınan onca önlem ve uyarıya rağmen tehlikeli alanlarda denize girmeye devam eden vatandaşlar istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Eğlencenin faciaya dönüşmemesi için vatandaşların plajlarda bulunan bilgilendirme tabelaları ve cankurtaranların uyarılarına riayet etmeleri hayati önem taşıyor. Güvenlik mantarı çekilmemiş ve cankurtaran bulunmayan kıyılarda denize girilmesinin son derece tehlikeli olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların belirtilen plajlar haricinde denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

UYARILAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

17 plajda 75 personel, 5 jet-ski ve 3 zodyak ile Ordu sahillerinin güvenliğini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı OSKEM, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmesi için her türlü tedbiri alıyor.

18 Haziran’da haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren OSKEM ekipleri, sahillerde tedbirleri üst düzeyde tutuyor. Büyükşehir Belediyesi tüm plajlara yerleştirilecek uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Öte yandan denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelalar yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de sağlıyor.

OSKEM 17 PLAJDA HİZMET VERİYOR

Ekipler 3 ay boyunca Altınordu ilçesinde bulunan Mavi Bayraklı Cumhuriyet Plajı, Akyazı 2 Halk Plajı, Akyazı 1 Halk Plajı, Mavi Bayraklı Kumbaşı Plajı; Perşembe ilçesinde bulunan Efirli Engelsizler Plajı, Çaka Beyaz Kum Plajı, Aktaşlar Halk Plajı, Efirli Halk Plajı; Fatsa ilçesinde bulunan Dolunay Çamlık Halk Plajı, Demas Halk Plajı; Ünye ilçesinde bulunan Kırkevler Halk Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı; Gülyalı ilçesinde bulunan Tepealtı Halk Plajı, Çikolata Park Halk Plajında vatandaşların can güvenliğini sağlıyor.