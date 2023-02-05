Ordu’da 330 km beton yol hizmete sunuldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ulaşım hamlesi hayalleri gerçeğe dönüştürdü. 2019-2023 yılları arasında il genelinde 330 km beton yol vatandaşların hizmetine sunuldu.ORDU (İGFA) - Ordu’da, başlatılan asfalt ve beton yol seferberliği ile birçok soruna neşter vuruldu. Zorlu coğrafyada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok mahalle ve grup yolunu standardı yüksek bir yapıya dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak, arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, güzergahlar belirli bir program dâhilinde konforlu bir yapıya kavuşturuldu. 2019-2023 yılları arasında, 19 ilçede, 330 km uzunluğunda beton yol inşa edildi. Vatandaşlara standardı yüksek bir ulaşımın kapıları aralandı.