Ordu sahilleri güvende

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sahillerde kaldırım işgali ve seyyar satıcılara göz açtırmıyor.

ORDU (İGFA) - Özellikle yaz sezonunda vatandaşların sahillerden en güzel şekilde yararlanması amacıyla her türlü hizmeti sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, plajlar ve kaldırımlardaki işgal ile seyyar satıcı sorununa karşı denetimlerini artırdı.

Sahil ilçelerinde deniz kenarlarında denetimlerini artıran Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri seyyarlar başta olmak üzere sahil bandından kaldırım işgali yapan işletmeleri denetledi. Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinde denetim yapan ekiplerin çalışmalarına vatandaşlardan da tam destek geldi.

Sahil bandında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Zabıta Daire Başkanı Uğur Arslan, denetimlerin 7/24 devam edeceğini söyledi.

Daire Başkanı Uğur Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaz sezonu ile birlikte sahillerimizde yoğun nüfus hareketliliği yaşanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerin rahat vakit geçirmeleri için denetimlerimize yoğun olarak devam ediyoruz. Özellikle seyyar ve kaldırım işgalleri konusunda kimseye özel ayrıcalık verilmeyecek. Vatandaşlarımız gördükleri işgaller veya rahatsız oldukları durumlar için ALO Zabıta 153 numarasından bizlere ulaşabilirler.” Dedi.