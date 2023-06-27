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Ordu protokolü şehitlikte
YAŞAM 27.06.2023, 15:40
Ordu’da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.ORDU (İGFA) - Her bayram arifesinde olduğu gibi bugünde Ordu Garnizon Şehitliğinde program düzenlendi. Düzenlenen programa Ordu Valisi Tuncal Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, diğer protokol mensupları, şehit yakını ve vatandaş katıldı.
Gerçekleştirilen ziyarette kabirlere karanfiller bırakıldı, kuranlar okundu ve dualar edildi.
Başkan Güler, program öncesi şehit aileleri ve çocukları ile de yakından ilgilenerek taziyelerini yineledi, Kurban Bayramlarını tebrik etti.
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